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24 августа 2019, 18:19

Система образования Беларуси сбалансирована - Карпенко

Министр образования Игорь Карпенко на международном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills в Казани посетил конкурсные площадки, на которых представлена и наша сборная. Министр отметил преимущества белорусской системы образования и рассказал о совершенствовании процесса подготовки профессиональных кадров.

Понятие рабочей специальности становится многогранным

WorldSkills считается самым престижным в мире чемпионатом рабочих специальностей и профессионального мастерства. Но некоторые компетенции, представленные на масштабном соревновании, сегодня можно назвать рабочими с большой оговоркой. Речь идет не только о таких специальностях, как веб-технологии, сетевое и системное администрирование, графический дизайн. Понятие рабочей специальности в целом становится многогранным. Это подчеркнул министр образования Игорь Карпенко, наблюдая за работой участника национальной сборной в компетенции фрезерные работы на станках с ПУ Никиты Ключника. Для того чтобы управлять современными станками с программным управлением, нужно иметь серьезные знания в области режущего инструмента, его крепления и использования для обработки детали. Также необходимы технические знания для изучения чертежа и его грамотного прочтения. Не обойтись в этом деле без навыков работы с информацией, владения компьютерными программами. "Сейчас многие студенты инженерных специальностей, к примеру в области машиностроения, приходят в колледжи и получают там первичные знания и профессиональные навыки. Ведь трудно быть инженером на предприятии, где используется такое высокотехнологичное оборудование, и не знать, как с ним обращаться и что оно из себя представляет", - заметил министр.

Повышается престиж рабочих специальностей и мотивация учащихся

Понятие многогранности рабочих профессий постепенно приходит к абитуриентам, среди которых повышается престиж рабочих специальностей. С каждым годом в Беларуси увеличиваются наборы в колледжах, лицеях и других учреждениях среднего и профессионально-технического образования, появляются конкурсы на многие специальности. "Вся система образования в нашей стране сбалансирована, начиная от общего среднего и заканчивая высшим образованием. То есть после получения профессионально-технического или среднего образования белорусы могут поступить в вузы, в том числе и на бюджет", - отмечает министр и приводит в качестве примера-антипода страны Запада. В некоторых из них нельзя получить высшее образование за счет бюджета, если ранее человек сделал выбор в пользу профтехобразования.

Повышается в Беларуси и мотивация к обучению среди учащихся рабочих специальностей. Часто во время поездок по стране министр образования посещает колледжи и лицеи, наблюдает, как происходит подготовка кадров, общается с учащимися. "Всегда задаю вопрос ребятам: какая у тебя была отметка в школе и какая стала в этом учебном заведении? И тенденция такова, что отметки выше на 1,5-2 балла, чем в школе. То есть человек понимает, для чего он учится, от этого зависит его профессиональная состоятельность и зарплата", - делится наблюдением министр.

Зачастую ребятам, которые учатся посредственно, становится скучно в школе. Поэтому, чтобы появилась мотивация, Министерство образования рекомендует после 9-го класса выбирать профтехобразование, которое пригодится всегда. В качестве примера министр приводит свой личный опыт: "У меня есть две рабочие специальности (токаря и стропальщика), которые в свое время удалось получить через УПК. И я не могу сказать, что это было мне не нужно, - это пригодилось в жизни. А сейчас с развитием современных технологий, машин и инструментов это все выходит на уровень, я бы сказал, космического восприятия", - сказал Игорь Карпенко.

Кстати, традиции УПК постепенно возрождаются в Беларуси в новом формате. Второй год в стране развивается профессиональная подготовка учащихся 10-11-х классов на базе колледжей и лицеев. Если в прошлом году старшеклассники осваивали около 80 специальностей, то в новом учебном году это количество возрастет до 100.

Конкурсы типа WorldSkills и заинтересованность работодателей позволяют усовершенствовать профподготовку

Также министр отметил некоторые пробелы, которые стараются восполнять, при подготовке профессиональных кадров. "Во-первых, нам порой где-то не хватает материально-технической базы, которую нужно развивать более быстрыми темпами. Во-вторых, может иногда не хватать анализа некоторых современных тенденций мирового уровня. И участие в чемпионате WorldSkills дает возможности проанализировать новые технологии, подходы и материалы, чтобы перенять их, обобщить и внести новации в образовательные программы, создать ресурсные центры с необходимым оборудованием для подготовки специалистов в различных компетенциях", - пояснил Игорь Карпенко.

Большую роль в подготовке кадров и создании ресурсных центров играет и заинтересованность работодателя. Современные тенденции таковы, что некоторые компании только начинают строить предприятия или модернизировать их, но уже выступают в роли заказчика и активно участвуют в подготовке специалистов для конкретного предприятия. В качестве примера министр приводит китайскую компанию, которая планирует выпуск двигателей для МАЗов в индустриальном парке "Великий камень". В этом году компания уже создала собственную лабораторию на базе Минского автомеханического колледжа, где учащиеся могут наблюдать детали и реально, и виртуально, и в разрезе. Будущий работодатель также оснастил учебную площадку всеми необходимыми инструментами и наработками для эффективной подготовки кадров.

Мария ШНА,

БЕЛТА.-0-

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