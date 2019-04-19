Система образования должна готовить специалистов будущего - первый проректор ВГУ

19 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сегодня система образования должна готовить специалистов будущего и, чтобы идти в ногу со временем, нынешний классификатор специальностей в Беларуси требует скорейших изменений. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала первый проректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова Валентина Богатырева, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

По мнению Валентины Богатыревой, одним из важнейших посылов, прозвучавших от главы государства, стало высказывание о том, что за конкретным человеком и проблемой должно следовать конкретное решение. "Это приемлемо и для учебных заведений образования страны при формировании вектора развития образования. Ведь независимо от времени и вида экономики главное достояние страны - человеческий капитал. На систему образования сегодня ложится огромная ответственность и обязательства подготовить гражданина с современными компетенциями, а главное - сделать это своевременно", - сказала Валентина Богатырева.

Первый проректор добавила, что в Витебском госуниверситете ежегодно перед началом учебного года проводится ученый совет, который задает стратегическое направление для развития. Одним из важных факторов роста вуза является ориентирование на рынок труда при подготовке кадров, совершенствование вузовской системы образования. "Она должна готовить специалистов будущего, и нынешний классификатор специальностей в Беларуси требует скорейших изменений. Сейчас для открытия специальности уходит много времени, а для введения принципиально новой современной специальности в учебный процесс (например IT-химии, IT-биологии) требуется больше года. Но специалист готовится не год и не два, и, чтобы мы не опоздали, нужно активировать работу по изменению классификатора и введению таких специальностей", - сказала первый проектор вуза.

Валентина Богатырева согласна с главой государства в вопросе необходимости максимальной интеграции образования, науки и передового производства. "По сути, это концепция "Университета 3.0", по которой идет и наш университет, создавая на факультетах учебно-научно-производственные комплексы. Они позволяют объединить эти сферы, - сказала она. - Президент обратил внимание на актуальность и важность увеличения экспорта услуг, особенно образовательных, ведь это один из брендов нашей страны и показателей развития как Беларуси, так и учебных заведений".

Не оставила без внимания первый проректор и мысль о том, что педагог должен давать не только знания, но и быть и психологом, и идеологом. "Молодежь - это умные, талантливые, неравнодушные люди. Университеты стараются таких молодых людей привлекать к общественной жизни. Важно при взаимодействии с ними использовать современные технологии. К примеру, с 2017 года у нас в вузе функционирует медиацентр. Задача его работников и в целом профессорско-преподавательского состава не только работать с сайтом, но и общаться с молодыми людьми на одном языке через соцсети, мессенджеры. Эти ресурсы нужно грамотно использовать для эффективного взаимодействия со студентами, показывая этим, что преподаватели их понимают и готовы общаться на различных площадках", - подчеркнула Валентина Богатырева.-0-