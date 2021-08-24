Система образования должна перезагрузиться под реалии сегодняшнего дня - Петришенко

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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система образования, которая хорошо выстроена в стране, должна не реформироваться, а перезагрузиться под реалии сегодняшнего дня. Важность этого отметил корреспонденту БЕЛТА заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня по итогам пленарного заседания Республиканского педагогического совета, которое состоялось с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко.Игорь Петришенко подчеркнул значимость для состоявшегося масштабного педагогического форума присутствия и выступления главы государства, который придает огромное значение образовательной сфере. "Александр Лукашенко глубоко погружен во всю проблематику развития страны. Мы видим, сколько внимания он уделяет образованию. Поскольку, как он сам неоднократно подчеркивал, по первому образованию учитель, то присутствует глубинное понимание всей этой проблематики, и не только как Президента, но и как отца, воспитавшего троих сыновей", - сказал вице-премьер."На педсовете с участием Президента глубоко затрагивались абсолютно все темы образовательной сферы, начиная от дошкольного образования, средней школы, профессиональной подготовки, высшего, среднего специального образования, - все эти элементы очень важны, - продолжил Игорь Петришенко. - Выстроенная система должна не то что реформироваться, она должна перезагрузиться под реалии сегодняшнего дня. Если мы видим, что где-то недорабатываем, начиная от школы, классного руководителя, учителей, преподавателей, - это надо исправлять".Вице-премьер сказал, что большое внимание на педсовете было уделено вопросам воспитательной работы. "Да, соответствующая система, методологии, подходы были выстроены. Но жизнь показала, что эта система нуждается в донастройке с учетом сегодняшних реалий. Мы должны в определенной мере усовершенствовать воспитательный процесс, начиная от детского сада, школы, профессиональных и средних специальных учреждений, вузов и дальше в рамках общей программы патриотического воспитания населения. То есть это один из составляющих элементов", - подчеркнул Игорь Петришенко.Он рассказал о работе над проектом обновленного Кодекса об образовании. "Президент в целом поддерживает все аспекты кодификации, чтобы в одном документе были прописаны четкие подходы и они были действительно реализуемы на практике с учетом опыта осуществления тех или иных норм, с учетом мнения практиков, специалистов, с учетом мнений всех участников образовательного процесса, начиная от семьи, родителей. Этому было уделено внимание в выступлении Президента: триада - это ученик, учитель, семья. И важны все составляющие для качественной подготовки и получения образования", - отметил вице-премьер.Игорь Петришенко также подчеркнул важность того, что на педсовете опытом учебной и воспитательной работы, внедрения инноваций, патриотического воспитания поделились учителя, классные руководители, руководители образовательных учреждений. В числе важных моментов и экскурсии, которые способствуют, чтобы ребята узнавали о патриотических и знаковых для страны объектах, достопримечательностях Беларуси. Речь идет в том числе о развитии внутреннего туризма с патриотическим акцентом."Задач стало больше, они все конкретизированы. Срок их реализации очень короткий. Сейчас для их выполнения предстоит большая работа", - резюмировал вице-премьер.-0-