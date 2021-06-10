Система образования должна помогать молодым людям в выборе мировоззренческой позиции - Карпенко

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система образования должна помогать молодым людям в выборе правильной мировоззренческой позиции. Об этом заявил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Система образования должна помогать молодым людям ориентироваться в сложном и нестабильном мире, в выборе правильной мировоззренческой позиции. Для этого наряду с традиционными будут внедряться новые подходы в воспитательной работе, основанные на передовом педагогическом опыте, а разрозненные инициативы объединят в целостную систему для достижения единства всех социальных институтов (школы, семьи и общественности) в вопросах воспитания", - сказал Игорь Карпенко.

Министр убежден, что занятость молодежи полезным трудом минимизирует негативные явления в молодежной среде.

"У них вырабатываются самостоятельность и ответственность. Причем ответственность за свое дело и в целом за страну. А сегодня мы можем предоставить белорусской молодежи достаточно большой выбор форм деятельности: от студенческого самоуправления, волонтерского движения, студенческих отрядов до оказания содействия в открытии собственного дела", - отметил министр.

На слушаниях обсуждаются состояние и перспективы развития национальной системы образования. В частности, взаимодействие организаций реального сектора экономики с учреждениями профессионального образования в подготовке квалифицированных кадров и организация опережающей подготовки кадров в колледжах, совершенствование образовательного процесса в учреждениях высшего образования с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможности дополнительного образования в продвижении и развитии навыков и умений одаренных детей и молодежи, роль молодежного движения в формировании гражданской ответственности обучающихся.

В слушаниях принимают участие депутаты и сенаторы, представители министерств и государственных комитетов, областных и Минского городского исполнительных комитетов, иных государственных органов, учреждений образования, предприятий и общественных объединений.-0-

Фото Павла Орловского