Система предупреждения и ликвидации ЧС должна меняться в соответствии со временем - Румас

11 мая, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусская централизованная система предупреждения и ликвидации ЧС должна меняться в соответствии со временем. Такое мнение на сборе руководящего состава Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны высказал премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси выстроена на государственном уровне система предупреждения и ликвидации ЧС. Но жизнь не стоит на месте, появляются новые вызовы, соответственно, эта система тоже должна изменяться для того, чтобы достойно реагировать на них", - сказал Сергей Румас. Он отметил, что сегодня весь руководящий состав ГСЧС смог убедиться в том, что МЧС способно качественно выполнять стоящие перед ним задачи.

Как подчеркнул премьер-министр, противодействие ЧС - обязанность не только одного министерства. "Очень много зависит от местных органов власти, руководителей предприятий. В последнее время в стране происходит уменьшение надзорной нагрузки на объекты экономики, одновременно повышается ответственность руководителей за безопасность своих работников, за безопасность людей на тех объектах, которые они возглавляют", - напомнил Сергей Румас.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко отметил, что руководители органов госуправления должны владеть ситуацией в сфере безопасности. "Практические занятия необходимы. По решению премьер-министра они проводятся сейчас раз в три года. Здесь руководители могут увидеть технику, оборудование, могут отработать навыки", - сказал он.

Глава ведомства напомнил, что большинство присутствующих министров входят в состав комиссии по ЧС, которая координирует всю деятельность ГСЧС. "Конечно, очень важно, чтобы они осознавали всю ответственность и грамотно работали в той или иной ситуации. Потому что ликвидация ЧС требует огромных затрат и в то же время грамотных действий. Естественно, что при этом необходима работа медицинских, аварийных служб, служб ЖКХ, энергетиков, нефтехимиков. Все должны четко взаимодействовать для решения тех или иных задач", - констатировал Владимир Ващенко.

Как сообщалось, республиканский сбор руководящего состава Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны проходит сегодня на оперативно-тактическом полигоне МЧС под Борисовом. Руководит им премьер-министр Беларуси Сергей Румас. В работе принимают участие руководители органов государственного управления и концернов.

Участники сбора ознакомились с работой Центра безопасности в Борисовском районе.

Затем руководителей познакомили с материально-технической базой Института переподготовки и повышения квалификации, который обучает не только кадры МЧС, но и специалистов из других министерств и ведомств.

На оперативно-тактическом полигоне прошли показательные учения с привлечением авиации. Спасатели совместно с другими силами и средствами ГСЧС ликвидировали чрезвычайную ситуацию на объекте хранения и нефтепереработки, горение трансформаторной подстанции. Они также продемонстрировали навыки ведения спасательных работ и тушения пожаров в разрушенных зданиях и сооружениях, при дорожно-транспортном происшествии автомобилей, перевозящих источники ионизирующего излучения, спасение на воде, тушение лесных пожаров, спасение пассажиров воздушных судов, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с наличием опасных химических веществ на железнодорожном транспорте.

Была организована также выставка пожарной аварийно-спасательной техники, новейших образцов боевой одежды спасателей, продемонстрированы возможности аварийно-спасательного оборудования, стоящего на вооружении подразделений МЧС. Во время сбора также была представлена работа по формированию культуры безопасности, в том числе у дошкольников.-0-