Система прослеживаемости сельхозживотных и продуктов будет усовершенствована в Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект "Об изменении закона "Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения" будет рассмотрен во втором чтении на осенней сессии парламента. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Николай Шевчук.

Сегодня документ вынесен на расширенное заседание профильной комиссии. "Законопроект готовится к рассмотрению на осенней сессии во втором чтении. Остались буквально штрихи", - сказал Николай Шевчук.

Законопроект направлен на развитие агропромышленного комплекса страны, совершенствование отношений в данной сфере. Он позволяет путем регистрационных и иных действий проследить всю цепочку от рождения животного до продуктов на столе.

"Единственным законодательным актом в этой отрасли АПК является закон "Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения", который был принят в 2015 году. За прошедшие пять лет наработаны практики его применения, в этой сфере издан ряд национальных законодательных актов, международных договоров Беларуси и актов Евразийского экономического союза. Все это потребовало корректировки отдельных положений, для чего и был разработан законопроект о внесении необходимых изменений", - отметил депутат.

Закон 2015 года позволил зарегистрировать и проследить отдельные виды сельскохозяйственных животных. В новом законопроекте расширен субъектный состав. "Если раньше мы зарегистрировали таких животных, как лошади, свиньи, крупный рогатый скот, козы и овцы, то после принятия проекта нужно обеспечить прослеживаемость сельскохозяйственной птицы, животных-гидробионтов (раки, крабы), пушно-меховых животных и пчел, - подчеркнул Николай Шевчук. - Принятие законопроекта по внесению изменений в законодательство по вопросам идентификации сельскохозяйственных животных и продуктов животного происхождения будет способствовать повышению безопасности при перемещении животных и продуктов животного происхождения как по территории нашей страны, так и между государствами ЕАЭС. Это будет способствовать и повышению экспортного потенциала субъектов хозяйствования нашей страны".-0-