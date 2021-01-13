Система Волкова. Как учитель математики из Витебска учит особому мышлению и логике

Топ-менеджеры IT-компаний с мировым именем, 9 докторов и 7 кандидатов наук, 19 победителей мировых олимпиад среди школьников и 203 - заключительного этапа республиканских. И это только верхушка айсберга из огромного, на первый взгляд не поддающегося счету, числа выпускников, обученных особому мышлению и логике учителем математики из Витебска Михаилом Волковым.

Загнать ученика в тупик

Что за знания вложил в головы своих учеников, многие из которых теперь определяют тенденции развития человечества, известный педагог? Научил умножать-делить-складывать в уме огромные числа? С такого вопроса мы и начали разговор с Михаилом Николаевичем.

- Если вы имеете в виду систему быстрого счета Семена Трахтенберга, разработанную им в нацистском концлагере, так она давно уже не актуальна - на это есть калькуляторы, компьютеры. Она подойдет разве что пожилым людям для поддержания уровня интеллекта. У меня другая система подготовки. В ее основе - метод, предложенный педагогом-математиком начала XX века Семеном Шохор-Троцким. Его курс арифметики построен на основе целесообразно подобранных, постепенно усложняющихся задач. Система представляет собой три направления работы со школьниками. Первое - ученик входит в новые знания, основываясь на уже известных. Второе направление - школьник замечает закономерность, на ее основании формулирует гипотезу и затем опровергает ее, если она ложна, или доказывает - если истинна. И третье - через предложенную систему упражнений и задач ученик попадает в тупик. Он вызван несоответствием между имеющимися знаниями и теми, которые необходимы для решения кульминационной задачи урока. Тогда возникает необходимость расширить их: введением либо нового метода, либо теории, что позволят ему самостоятельно выйти из тупика.

Золото чистой пробы

Система Волкова открывает новые возможности познания мира для учеников, помогает вырастить из них чемпионов по математике. География побед впечатляет: золото - Румыния, Южная Корея, Мексика, серебро - Греция, Испания, Германия, бронза - Канада, Гонконг (Китай), Тайвань, Южная Корея, Великобритания, Япония, Вьетнам, Мексика, Казахстан, Россия.

Кстати, система преподавания Михаила Волкова признана еще в Советском Союзе. Его две работы: "Рациональный отбор методов обучения как средство активизации познавательной деятельности учащихся" и "Взаимодействие психолого-педагогической теории и практики в процессе формирования интеллектуально развитой личности" отмечены двумя дипломами I степени Академии педагогических наук СССР. Новаторские методы Волкова экспонировались с 1988 по 1991 год на ВДНХ СССР в разделе "Наука и образование". Не удивительно, что Михаила Волкова пригласили стать заместителем председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь V созыва.

- Мы приняли ряд важных решений по совершенствованию учебного процесса, в том числе профилизации школ. У детей появилась возможность углубленного изучения предметов: математики и физики, если интересуются инженерными науками, иностранного, русского, белорусского языков и литературы - если есть склонность к гуманитарным наукам… Правда, сейчас профилизация не в тренде. Тем не менее воспитание и обучение учеников всегда зависело и будет зависеть от конкретного учителя, преподающего в конкретном классе, - считает педагог.

Быть лидером, держать удар

Коллеги и родители гимназистов в один голос уверяют: Михаил Николаевич - учитель от бога. А ведь он мог им и не стать, не встреть сам когда-то преподавателя Витебского педагогического института имени С.М. Кирова Марию Драбкину. Она рассмотрела в увлеченном математикой студенте, умеющем находить общий язык с детьми, талант учителя. Познакомила Мишу Волкова с работами Семена Шохора-Троцкого, помогла адаптировать его метод преподавания к современным реалиям, и на открытые уроки студента Волкова с интересом начали ходить даже преподаватели пединститута!

После вуза Михаил по распределению попал в деревню Высокое Оршанского района. Учил детей математике и вел секцию бокса в родной Орше - показывал ребятам, как держать удар, искать и находить выход из, как казалось бы, самых неразрешимых ситуаций. Целеустремленность и воля к победе формируют в школьнике личность, нередко - лидеров, принимающих решения и берущих ответственность на себя, уверен педагог.

- Потом я переехал в Витебск. Там как раз открывалась новая школа №37. Директор набирала коллектив. Так я стал учителем математики в той школе, теперь это гимназия №8, - рассказывает Михаил Николаевич.

Для молодых специалистов гимназии Михаил Волков, перфекционист по натуре, является примером. В их возрасте он ночами изучал опыт лучших педагогов. По мнению Волкова, сегодня для белорусских учителей созданы оптимальные условия: обновлены учебные программы, выпущен ряд современных учебников. Цифровизация открыла новые возможности самостоятельного развития.

В свои 60 с хвостиком Михаил Николаевич мог бы уйти на заслуженный отдых. Однако он каждый будний день с 7 до 17 часов - в родной гимназии. Проводит уроки математики в 7-11 классах, готовит ребят к олимпиадам. И так каждый год.

Новые ученики продолжают решать новые для них задачки. И делают это отлично. Да еще с блеском в глазах. Таким, как у их педагога, который выглядит на десяток лет моложе одногодок. Такая вот магия профессии учителя: растворяясь в учениках, он получает обратно огромный заряд положительной энергии. Разве это не прекрасно?!..

Михаил Николаевич любит стихи, многие знает наизусть - память-то у него математическая! О том, что педагог может прочесть творения многих поэтов, Сергея Есенина, например, рассказывает его жена Галина Дмитриевна. До выхода на пенсию она тоже работала в школе - преподавателем младших классов. В счастливом браке, в котором супруги вырастили двух прекрасных дочерей, Волковы уже сорок три года.

Михаил Волков - учитель математики высшей квалификационной категории, заслуженный работник народного образования Республики Беларусь, кавалер ордена Франциска Скорины, Человек года Витебщины, делегат III, IV и V Всебелорусского народного собрания. Об этом знает даже Википедия. А вскоре там появится еще одна запись: Михаил Волков избран делегатом VI Всебелорусского народного собрания.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-