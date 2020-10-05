5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Пацеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Последнее время мы видим, что рост заболеваемости продолжается. И уже сейчас можно говорить, что это вторая волна. Мы наблюдаем аналогичную картину в других странах Европы и мира. Это связано с нормальным течением заболеваемости, с характеристиками вируса", - сказал Александр Пацеев.

"У нас отработана вся система, все алгоритмы оказания медпомощи, все клинические протоколы. Мы создали систему, которая показала свою эффективность. У нас есть четкие разделения потоков пациентов по тяжести заболевания. Коечного фонда достаточно. Достаточные мощности анестезиолого-реанимационной службы, ИВЛ. За последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация по обеспечению кислородными точками. Система здравоохранения в целом готова к работе. Профессионалы знают протоколы, у них есть опыт работы", - сказал Александр Пацеев.

Кроме того, система здравоохранения обеспечена лекарствами для оказания медпомощи. Для сотрудников имеется достаточно средств индивидуальной защиты. "С точки зрения профилактики необходимо то, о чем мы говорили и раньше, это социальное дистанцирование и ношение средств индивидуальной защиты", - добавил начальник главного управления.-0-

Получившие вакцину от COVID-19 добровольцы чувствуют себя хорошо - Минздрав Беларусь стала первой страной, в которой проводятся клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России.