Система здравоохранения Беларуси успешно справится с вызовами из-за COVID-19 - депутат

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус нового типа стал проверкой на прочность для систем здравоохранения многих стран мира. Белорусское здравоохранение успешно справится с вызовами в связи с распространением COVID-19. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич.

Депутат отметил, что вызовы, с которыми столкнулась белорусская система здравоохранения, стали для нее своего рода проверкой на прочность. "Мы выйдем из этой ситуации еще более сильными. Накопленный опыт позволит укрепить нашу систему здравоохранения. Отечественные медики будут готовы к появлению любых вирусов. Ведь мир периодически сталкивается с подобными проблемами", - напомнил он.

Парламентарий считает, что ситуация с распространением коронавируса в Беларуси управляемая. Стратегия, избранная страной, схожа с теми, которых придерживаются Швеция и Республика Корея.

Что касается лечения пациентов с COVID-19, то оно соответствует передовым медицинским стандартам. Неслучайно ВОЗ, миссия которой на минувшей неделе завершила работу в Беларуси, выразила намерение рекомендовать ее подходы сопредельным странам.-0-