Система здравоохранения справилась - Караник оценил борьбу с первыми последствиями пандемии в Беларуси

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения справилась с первыми последствиями пандемии в Беларуси. Об этом заявил экс-министр здравоохранения, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник в документальном сериале "Беларусь против цветной революции". Первую серию "Заговор" показали сегодня на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы избежали главного: в нашей стране не было стадионов, перепрофилированных в так называемые медицинские учреждения. Хотя все понимали: оказать нормальную медицинскую помощь в этих условиях невозможно. Нам хватило штатных мест, не пришлось мобилизовывать социальных работников и превращать их во врачей, потому что у нас хватило медицинских работников. У нас не было домов престарелых, которые были заполнены телами умерших стариков. У нас не было рефрижераторов, наполненных телами умерших, которые бы стояли вдоль больницы, потому что морги не справлялись", - обратил внимание Владимир Караник.

Он добавил, что в белорусских поликлиниках также не было километровых очередей в приемные покои, все граждане могли получить консультацию. "Вот этот непосредственный эффект можно оценить уже сейчас: система здравоохранения справилась", - подчеркнул губернатор.-0-