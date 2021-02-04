Система ЖКХ в 2020 году обеспечила требуемый объем и качество услуг - Хмель

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Системе ЖКХ удалось в 2020 году обеспечить требуемый объем и качество услуг. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель на итоговой коллегии Минжилкомхоза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подводя итоги 2020 года, следует отметить, что нам удалось обеспечить требуемый объем и качество жилищно-коммунальных услуг и в основном выполнить показатели эффективности работы. Сделано немало для обеспечения комфортного проживания граждан и предоставления жизненно важных коммунальных услуг. Для повышения доступности услуг наши организации продолжают работу по оптимизации расходов, и это непрерывный процесс. Мы видим преимущество такого механизма: он позволил не допустить резкого увеличения тарифов для населения, обеспечив их рост только в пределах установленного коридора", - сказал министр.

Вместе с тем, по его словам, количество убыточных предприятий системы ЖКХ по результатам работы за 2020 год по сравнению с 2019 годом не сократилось, а наоборот, несколько увеличилось (на четыре организации). "При этом в Брестской области количество убыточных организаций сократилось на 5, а в Минской области выросло на 4. Наблюдается рост убыточных организаций и в Минске. Причины в основном связаны с эпидемиологической ситуацией, это касается предприятий, имеющих убытки по гостиницам и баням. Нужно принять необходимые меры, чтобы повысить эффективность работы отрасли", - подчеркнул Андрей Хмель.

Министр также добавил, что ведомство обеспечивает общее руководство системы ЖКХ, методологическое обеспечение и координацию деятельности, разрабатывает программы развития и нормативно-правовые акты. В 2020 году принято 43 нормативно-правовых акта, разработанных Минжилкомхозом, в том числе семь указов главы государства, один закон, 11 постановлений Совета Министров и 24 постановления министерства.

Говоря об оценке реализации госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда", министр сообщил, что по выполнению ее показателей в 2020 году в абсолютных лидерах - Могилевская область, которая выполнила все задания госпрограммы на год. "Минск и Гродненская область не обеспечили выполнение по одному показателю: задание по капитальному ремонту не выполнено в Минске, а по замене тепловых сетей - в Гродненской области. В аутсайдерах - Гомельская область, где не выполнено задание по четырем показателям государственной программы", - отметил Андрей Хмель.-0-