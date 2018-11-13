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Систему информирования об опасной продукции создают в ЕАЭС

Общество 13.11.2018 | 18:34
Во время заседания. Фото ЕЭК
Во время заседания. Фото ЕЭК

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе приступили к созданию системы информирования об опасной продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания Коллегии ЕЭК.

"Утвержден временный порядок взаимодействия уполномоченных органов стран союза и комиссии при реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей техрегламентам ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Документ определяет требования к такому взаимодействию и состав сведений, при обмене которыми оно будет осуществляться".

Участники системы информирования об опасной продукции смогут сообщать о результатах мероприятий государственного контроля (надзора); мерах по устранению негативных последствий выявленных нарушений; случаях продажи товаров, подлежащих обязательной оценке соответствия требованиям техрегламентов союза, без документов о такой оценке и т.п. "По опасной продукции, то есть не соответствующей требованиям союзных техрегламентов, выявленной в том или ином государстве - члене ЕАЭС, органы госконтроля будут принимать различные меры, вплоть до изъятия ее из обращения на всей территории ЕАЭС", - заявили в ЕЭК.

Пилотный проект планируется апробировать на примере пяти техрегламентов союза. "Временный порядок повысит эффективность госконтроля в результате применения единообразных подходов и отлаженных механизмов сотрудничества контролирующих органов ЕАЭС", - подчеркнули в пресс-службе.-0-

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Теги
ЕАЭС, ЕЭК, заседания
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