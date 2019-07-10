Систему организации II Европейских игр предлагается использовать для других мероприятий

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработки в технологическом обеспечении II Европейских игр предлагается использовать для проведения других значимых мероприятий в Беларуси, сообщил журналистам начальник управления по информационным технологиям Дирекции II Европейских игр 2019 года Сергей Евец, передает корреспондент БЕЛТА.

Система уникальна тем, что может быть адаптирована для других событий - как моноспортивных, так и мультиспортивных, в том числе для чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Как отметил Сергей Евец, на текущий момент не определена дальнейшая судьба Дирекции II Европейских игр 2019 года: будет она сохранена или создан новый оргкомитет. "Есть два подхода, как мы можем реализовать дальнейшие массовые мероприятия на территории республики. Существует рабочая группа, которая решает, как наиболее эффективно использовать созданную систему", - добавил он.

По его мнению, действующий на постоянной основе оргкомитет позволит оптимизировать затраты при проведении мероприятий, таких как чемпионат мира по хоккею, легкоатлетический матч США - Европа. Преимуществом созданной платформы является то, что она модульная. Можно использовать не ее целиком, а отдельные части (например модуль аккредитации).

Весь программно-технический блок для Европейских игр разрабатывала компания "Синезис спорт". Он включал в том числе сайт minsk2019.by, мобильное приложение.-0-