Ситуация с COVID-19 в Беларуси на постоянном контроле не только Минздрава, но и уполномоченных главой государства

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с коронавирусом в Беларуси находится на постоянном контроле не только Минздрава, но и уполномоченных главой государства лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В пресс-службе отметили: председатель Совета Республики Наталья Качанова провела еженедельную видеоконференцию с руководителями лечебных учреждений Минска. Она отметила, что, по данным ежедневного мониторинга, проводимого в учреждениях здравоохранения Беларуси, на сегодня перепрофилировано достаточно больниц для того, чтобы обеспечить медицинской помощью пациентов с COVID-19.

На видеоконференции также обсуждалось наличие СИЗов, обеспечение учреждений здравоохранения медицинским кислородом, вакцинация.

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, третья волна сейчас в самом разгаре, но в любом случае ситуация с COVID-19 уже не будет такой напряженной, как прошлой осенью. Тяжелых пациентов много - это служит маркером сложной ситуации. Количество госпитализированных в 2,5 раза меньше, чем на пике осенней волны, а число тяжелых пациентов меньше лишь в 1,5 раза. Сегодня примерно 1,5 тыс. коек в стране находятся в свободном режиме, поэтому в нынешний эпидемический подъем принято решение не закрывать полностью все больницы и отделения, часть из них оставить для оказания обычной плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи.

В частности, в Минске в полном объеме оказывается специализированная офтальмологическая помощь в 3-й и 10-й больницах. Здесь для этого есть более 215 больничных мест. Также в 3-й больнице могут пройти необходимое лечение пациентки (с отрицательным тестом на COVID-19) по гинекологии.

По такому же принципу работает и 6-я больница Минска. Специалисты продолжают лечить пациентов с COVID-19, при этом в больнице выделены здания, где лечатся хронические пациенты с остеомиелитом, травматологическими проблемами, открыты отделения гнойной хирургии. Продолжают оказывать помощь специалисты и детского травматологического отделения.

В 1-й больнице Минска, в которой также есть "красные зоны", продолжают работать в "чистых зонах" кардиологи, нефрологи, гинекологи. В 2-й больнице открыты "чистые зоны" в неврологии, гастроэнтерологии, проктологии и урологии, продолжается работа и в отделении малоинвазивной хирургии.

В 4-й больнице Минска открыты "чистые отделения" для плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи по части ЛОР, сосудистой хирургии, нефрологии и урологии.

Пациентов с отрицательными ПЦР-тестами также планово лечат в отделениях кардиологии и нейрохирургии 5-й больницы.

Все республиканские научно-практические центры, которые расположены в Минске, работают по своим основным направлениям деятельности, оказывая пациентам всей страны высокотехнологичную плановую, специализированную и экстренную помощь.-0-