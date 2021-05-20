Ситуация с COVID-19 в Беларуси на постоянном контроле не только Минздрава, но и уполномоченных главой государства

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 20 мая 2021
Минск Переменная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:32 В Минске на двух участках дорог сегодня временно ограничат движение Регионы
20:28 Гол Павла Седько признан лучшим в 9-м туре чемпионата Беларуси по футболу Спорт
20:24 Чешка Барбора Сееманова выиграла золото ЧЕ по плаванию на дистанции 200 м вольным стилем Спорт
20:05 Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали 9-ю победу в женском чемпионате Беларуси Спорт
20:00 Белоруска Анастасия Шкурдай не пробилась в финал ЧЕ по плаванию на дистанции 100 м на спине Спорт
19:49 Матч футбольных звезд Беларуси и Европы пройдет 5 июня в Минске Спорт
19:40 Румын Роберт-Андрей Глинта выиграл золото ЧЕ по плаванию в Будапеште Спорт
19:35 ФОТОФАКТ: Фестиваль летних видов спорта прошел в Гродно Регионы
19:31 Ситуация с COVID-19 в Беларуси на постоянном контроле не только Минздрава, но и уполномоченных главой государства Общество
19:13 Шадура назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Северо-западного оперативного командования Президент
19:12 Горбатенко назначен начальником Минского суворовского военного училища Президент
19:11 Лукашенко утвердил финансирование расходов спецфонда по поддержке одаренных учащихся и студентов в размере Br1,1 млн Президент
19:07 Волейболисты ОСДЮШОР им.Сапеги из Гродно выиграли "Мяч над сеткой" в двух возрастных группах Спорт
18:44 Фестиваль "Праздник саксофона" соберет более 400 юных музыкантов в Молодечно Культура
18:31 Команда СДЮШОР ВК "Минск-2" выиграла "Мяч над сеткой" среди девочек 2009 года рождения Спорт
18:24 Вопросы жилищных правоотношений обсуждались на личном приеме у Исаченко Регионы
18:20 Молодых ученых из пяти стран соберет конференция по банковскому бизнесу в БГУ Общество
18:19 Большинство звонков на горячую линию КГК по доступности рынков касалось создания торговых мест Общество
17:57 Более 20 студенческих стартапов представят в БГУ 21 мая Общество
17:49 Вопросы погранбезопасности Союзного государства обсудили в Бресте Общество
17:40 Кочанова: очень важно, что молодые люди заботятся о будущем Беларуси Общество
17:33 За оскорбление в видеочате Президента задержан бобруйчанин Происшествия
17:27 ФОТОФАКТ: Состязания на лучшую разведгруппу проходят в Вооруженных Силах Регионы
17:19 В Гвинейском заливе пираты атаковали судно и захватили членов экипажа В мире
17:10 Супрематический небалет, графика Шагала и живая музыка - "Ночь музеев" в Витебске Культура
17:00 В Витебской области к массовой заготовке кормов планируется приступить в начале июня Регионы
16:58 Борьба с COVID-19, новые проекты, сквер студентов-медиков - Соловей ответил на вопросы в ГомГМУ Регионы
16:44 В Барановичах прощаются с погибшими при крушении самолета летчиками Регионы
16:37 Установлен администратор очередного деструктивного Telegram-чата Происшествия
16:35 Беларусь и Россия развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям - Головченко Политика
Все новости
Все новости
Общество
20 мая 2021, 19:31

Ситуация с COVID-19 в Беларуси на постоянном контроле не только Минздрава, но и уполномоченных главой государства

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Борьба с COVID-19, новые проекты, сквер студентов-медиков - Соловей ответил на вопросы в ГомГМУ
ЕАЭС выдержал испытание на прочность в условиях коронавирусной пандемии - Лавров

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с коронавирусом в Беларуси находится на постоянном контроле не только Минздрава, но и уполномоченных главой государства лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В пресс-службе отметили: председатель Совета Республики Наталья Качанова провела еженедельную видеоконференцию с руководителями лечебных учреждений Минска. Она отметила, что, по данным ежедневного мониторинга, проводимого в учреждениях здравоохранения Беларуси, на сегодня перепрофилировано достаточно больниц для того, чтобы обеспечить медицинской помощью пациентов с COVID-19.

На видеоконференции также обсуждалось наличие СИЗов, обеспечение учреждений здравоохранения медицинским кислородом, вакцинация.

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, третья волна сейчас в самом разгаре, но в любом случае ситуация с COVID-19 уже не будет такой напряженной, как прошлой осенью. Тяжелых пациентов много - это служит маркером сложной ситуации. Количество госпитализированных в 2,5 раза меньше, чем на пике осенней волны, а число тяжелых пациентов меньше лишь в 1,5 раза. Сегодня примерно 1,5 тыс. коек в стране находятся в свободном режиме, поэтому в нынешний эпидемический подъем принято решение не закрывать полностью все больницы и отделения, часть из них оставить для оказания обычной плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи.

В частности, в Минске в полном объеме оказывается специализированная офтальмологическая помощь в 3-й и 10-й больницах. Здесь для этого есть более 215 больничных мест. Также в 3-й больнице могут пройти необходимое лечение пациентки (с отрицательным тестом на COVID-19) по гинекологии.

По такому же принципу работает и 6-я больница Минска. Специалисты продолжают лечить пациентов с COVID-19, при этом в больнице выделены здания, где лечатся хронические пациенты с остеомиелитом, травматологическими проблемами, открыты отделения гнойной хирургии. Продолжают оказывать помощь специалисты и детского травматологического отделения.

В 1-й больнице Минска, в которой также есть "красные зоны", продолжают работать в "чистых зонах" кардиологи, нефрологи, гинекологи. В 2-й больнице открыты "чистые зоны" в неврологии, гастроэнтерологии, проктологии и урологии, продолжается работа и в отделении малоинвазивной хирургии.

В 4-й больнице Минска открыты "чистые отделения" для плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи по части ЛОР, сосудистой хирургии, нефрологии и урологии.

Пациентов с отрицательными ПЦР-тестами также планово лечат в отделениях кардиологии и нейрохирургии 5-й больницы.

Все республиканские научно-практические центры, которые расположены в Минске, работают по своим основным направлениям деятельности, оказывая пациентам всей страны высокотехнологичную плановую, специализированную и экстренную помощь.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Министерство здравоохранения Пиневич
Новости рубрики Общество
Фото из архива Молодых ученых из пяти стран соберет конференция по банковскому бизнесу в БГУ
Фото из архива Большинство звонков на горячую линию КГК по доступности рынков касалось создания торговых мест
Фото из архива Более 20 студенческих стартапов представят в БГУ 21 мая
Фото ГПК Вопросы погранбезопасности Союзного государства обсудили в Бресте
Во время встречи Кочанова: очень важно, что молодые люди заботятся о будущем Беларуси
Фото БРСМ Белорусы завоевали семь наград в международной бизнес-игре "Начинающий фермер"
Главное
Во время совещания Лукашенко - руководству Минска: должны опережать запросы населения или оперативно реагировать
"Это действительно совершившие подвиг люди" - Лукашенко о погибших в Барановичах летчиках
Беларусь и Россия развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям - Головченко
Машино-место в подарок в Minsk World! Акция для покупателей квартир в готовом доме "Волна"!
Топ-новости
Лукашенко поручил руководству Минска внести к 1 августа решения по долгостроям
Лукашенко утвердил финансирование расходов спецфонда по поддержке одаренных учащихся и студентов в размере Br1,1 млн
Горбатенко назначен начальником Минского суворовского военного училища
Шадура назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Северо-западного оперативного командования
Ситуация с COVID-19 в Беларуси на постоянном контроле не только Минздрава, но и уполномоченных главой государства
Кочанова: очень важно, что молодые люди заботятся о будущем Беларуси
Направляли самолет до самого столкновения - известны первые данные расшифровки черных ящиков Як-130
В Минске предложили установить памятник митрополиту Филарету, Президент одобрил
Дрожжа: рубка лесов в Беларуси ведется согласно лесоустроительным проектам
Вопросы погранбезопасности Союзного государства обсудили в Бресте
ФОТОФАКТ: Фестиваль летних видов спорта прошел в Гродно
Физический пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью
Автобус третьего поколения производства Минского автомобильного завода стал автобусом года в России
Шумилин: белорусская наука готова к вызовам мировой экономики
Пополнился список ресурсов, признанных экстремистскими - МВД
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.