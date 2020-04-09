Ситуация с коронавирусом во всех регионах Беларуси остается контролируемой - Караник

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех регионах Беларуси ситуация с коронавирусом остается контролируемой. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация во всех регионах Беларуси остается контролируемой. Где-то она более напряженная, где-то менее", - проинформировал министр.

Минздрав не исключает новых случаев завоза коронавируса, поскольку часть белорусских граждан по-прежнему находятся за пределами страны. По словам министра, вчера были зарегистрированы случаи завоза из Нью-Дели, Лондона.

В тоже время случаи, когда источником инфицирования становились иностранцы, единичны.-0-

Караник рассказал о преимуществах стратегии смягчения последствий COVID-19 Другая стратегия - тотального разобщения - имеет ряд минусов. Она чревата повторной вспышкой заболеваемости после ослабления карантинных мер, пояснил министр.

Беларусь рассчитывает на поставку около 700 тыс. респираторов в ближайшую неделю Около 100 тыс. респираторов прибудут в страну в течение 3-4 дней, в ближайшую неделю Беларусь рассчитывает получить еще примерно 700 тыс.

Караник: стоит задача не допустить лавинообразного роста заболеваемости COVID-19 "На сегодняшний момент наша задача - пытаться изолировать всех выявляемых пациентов, делать много тестов, изолировать контакты для того, чтобы не допустить лавинообразного роста заболеваемости и перегрузки системы здравоохранения", - сказал Владимир Караник.

Караник: более жесткие меры для разобщения людей будут вводиться при перегрузке медиков "Все мероприятия надо вводить по мере необходимости. Если будут видны признаки перегрузки системы здравоохранения, то, понятно, мы будем ставить вопрос о более жестких мероприятиях по разобщению людей", - сказал министр здравоохранения Владимир Караник.

Караник: по поводу карантина в школах единого мнения нет С одной стороны, дети не входят в группу риска, с другой - идут дискуссии, насколько они могут быть переносчиками COVID-19.

Ликеро-водочные заводы будут выпускать 23 т антисептика ежедневно "Уже 14 т антисептика было отгружено вчера, и мы выходим на проектную мощность 23 т ежедневно антисептиков, которые будут выпускать ликеро-водочные заводы", - сказал Владимир Караник.

В Беларуси реализовано 10 млн масок отечественного производства "Уже реализовано то, что произвела наша легкая промышленность, - 7,5 млн масок и 2,5 млн одноразовых. Вот посчитайте, сколько масок мы за это время выпустили и реализовали", - сказал Владимир Караник.