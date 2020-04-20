Ситуация с наличием масок и антисептиков в Беларуси выровнялась, спрос будет удовлетворен - КГК

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 20 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:47 Профсоюзы инициируют дополнительные меры для защиты работников от COVID-19 Общество
15:47 Платежи частного сектора в бюджет Минской области в I квартале выросли почти на 16% Регионы
15:45 Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $26,23 за баррель В мире
15:35 Чемпионат мира по академической гребле пройдет в октябре Спорт
15:27 БГМУ проведет для абитуриентов стримы с участием деканов факультетов Общество
15:27 Специалист рассказал, чем чревато самолечение и чьи рекомендации будут полезнее советов из интернета Общество
15:16 В Минске за сбыт наркотиков задержан гражданин Турции Происшествия
14:51 Жесткий пропускной режим из-за CОVID-19 продлят в Москве до 1 мая - Собянин В мире
14:47 В Ивановском районе легковушка столкнулась с лосем Происшествия
14:47 При пожаре в минской многоэтажке спасли мужчину Происшествия
14:43 Сергей Гуренко покинул пост главного тренера ФК "Динамо-Минск" Спорт
14:39 Банк развития увеличит финансирование госпрограмм и мероприятий в 2020 году на 4,6% Экономика
14:36 ФОТОФАКТ: Обряд "Ваджэнне Сулы" состоялся в Гомельском районе Культура
14:07 В Щучине за один телефонный звонок мошенник выманил свыше Br24 тыс. Происшествия
14:00 Древний участок Великой Китайской стены реставрируют в Пекине В мире
13:54 ГАИ призывает родителей напомнить школьникам правила дорожного движения Общество
13:48 Вдоль МКАД появится больше мест отдыха и торговых объектов Регионы
13:36 Белорусские радиостанции объединились в ассоциацию Общество
13:29 Реестр кандидатов в независимые директора наблюдательных советов ОАО сформирован в Витебской области Регионы
13:25 В Минске таксист присвоил $100, оставленные пассажиром в качестве залога Происшествия
13:23 В Беларуси этой весной посадили более 33 тыс. га леса Общество
13:23 Доллар и евро на торгах 20 апреля подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:14 В Браславе на пешеходном переходе кроссовер сбил женщину Происшествия
13:10 Центры образования ПВТ подключились к производству средств защиты для медиков Технологии
13:02 Пьяный мужчина в Лиде беспричинно избил посетителя бара Происшествия
12:59 Голкипер "Слуцка" Борис Панкратов признан лучшим игроком 5-го тура чемпионата Беларуси Спорт
12:54 Белорусы могут онлайн оценить риск инфицирования COVID-19 Общество
12:47 МИД Японии назвал нынешний кризис величайшим после Второй мировой войны В мире
12:38 Ситуация с наличием масок и антисептиков в Беларуси выровнялась, спрос будет удовлетворен - КГК Общество
12:26 Совмин одобрил проект международной техпомощи по повышению эксплуатационной безопасности АЭС Общество
Все новости
Все новости
Общество
20 апреля 2020, 12:38

Ситуация с наличием масок и антисептиков в Беларуси выровнялась, спрос будет удовлетворен - КГК

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Профсоюзы инициируют дополнительные меры для защиты работников от COVID-19
Чемпионат мира по академической гребле пройдет в октябре

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с наличием масок и дезинфицирующих средств в аптеках и торговой сети Беларуси выровнялась, спрос населения будет удовлетворен. Об этом журналистам заявил заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Виктор Бурло сегодня во время прямой телефонной линии о наличии этих товаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"КГК занимается мониторингом аптечной и торговой сети с конца марта - начала апреля. Тогда во многих аптеках не было ни масок, ни антисептиков, но сегодня, исходя из обращений и нашего мониторинга, ситуация выровнялась. Думаю, в целом спрос населения будет удовлетворен, граждане могут их купить. Если, например, в одной аптеке их нет, то это временное явление. Уверен, что если зайти в соседнюю аптеку или в ту же, но позже, то эти товары будут", - сказал Виктор Бурло.

По данным на начало апреля, маски имелись лишь в 48 аптеках из 283 проверенных по стране, или в 17% из них. Ближе к 13 апреля ситуация улучшилась: маски появились в 89% обследованных аптек (в 964 из 1081 проверенных). 16 апреля маски были почти везде: в Брестской области из 277 проверенных аптек не было масок в одной, в Гродненской из 112 аптек не было масок в восьми, в Могилевской во всех проверенных были маски.

С дезинфицирующими средствами вопрос стоял острее, но к середине апреля ситуация также улучшилась. В частности благодаря тому, что многие предприятия стали выпускать спиртсодержащие дезинфекторы. По данным на 16 апреля, в Брестской области дезинфицирующее средства отсутствовали в 27 из 277 обследованных аптек, в Гродненской области отсутствовали в 27 из 112 аптек, в Могилевской области дезинфекторов не было в одной аптеке из всех проверенных.

В целом, отметил представитель КГК, в последнее время поступает не очень много вопросов по наличию масок или антисептиков. "Сейчас на контроле одно обращение по Минску. Есть отдельные вопросы по стоимости товара, каждый случай изучается отдельно. Мы сами во время мониторинга 6 апреля выявили, что в одной из аптек Минска стоимость дезсредства объемом 500 мл составляла Br24,96. Выяснилось, что антисептик производят на Гродненском ликеро-водочном заводе, отпускная стоимость на выходе составляла около Br7. То есть итоговая цена превышала начальную почти в 4 раза. Но мы разобрались, ситуация изучена", - рассказал Виктор Бурло.

Обращений действительно мало. На прямую телефонную линию в КГК по Минску за 2 часа поступило шесть звонков, из них всего три - по теме. Минчанка позвонила узнать, кто должен дезинфицировать подъезд, если дом принадлежит товариществу собственников, а также попросила разобраться, почему в "Виталюре" завышена цена на лимоны. Представитель комитета ответил: вопрос будет взят на контроль, заявительнице дадут ответ.

Еще один житель столицы возмутился, что в "Гиппо" продают маски по Br3,90, при том что в Боровлянах в аптеке можно купить одноразовые маски по 90 копеек. Виктор Бурло предположил, что в магазине продают многоразовые маски. Но в любом случае представители КГК обязательно съездят и посмотрят: "есть интерес увидеть, что за товар и производитель".

По поводу завышенной стоимости дезсредств позвонила женщина. Она рассказала, что в аптеке при 9-й поликлинике в Минске продают антисептик объемом 50 мл по Br6,25. Это обращение также будет проверено.

Также сегодня прямые телефонные линии проходят в областных отделениях КГК. По данным на 12.00, ни одного звонка не поступило на прямую линию в Гомельской, Брестской и Минской областях. От жителей Гродненской области прозвучала одна жалоба: в феврале маска стоила 24 копейки, теперь - 90 копеек. Еще одно обращение поступило от жителя Могилевской области: он пожаловался на подорожание имбиря, чеснока, лимона. На прямую телефонную линию Витебской области поступило четыре звонка: по фасовке, наличию и цене антисептика.

До 18.00 по вопросу наличия масок и дезсредств можно позвонить на прямую линию в Брестской (8 0162 21-18-76, 21-25-08), Гродненской (8 0152 79-88-24, 79-88-40), Минской( 8 017 284-03-42) и Могилевской (8 0222 62-47-75) областях. Жители Витебской области могут обратиться по телефону 8 0212 37-61-94, 37-89-39 до 17.00. Можно сообщить специалистам контрольного ведомства о фактах отсутствия в продаже масок и дезсредств и о завышении цен на них. Сотрудники КГК изучат информацию, проанализируют ситуацию в целом по стране и в каждом отдельном регионе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
КГК прямая линия
Новости рубрики Общество
Фото из архива Профсоюзы инициируют дополнительные меры для защиты работников от COVID-19
Фото из архива БГМУ проведет для абитуриентов стримы с участием деканов факультетов
Фото из архива Специалист рассказал, чем чревато самолечение и чьи рекомендации будут полезнее советов из интернета
Фото из архива ГАИ призывает родителей напомнить школьникам правила дорожного движения
Фото из архива Белорусские радиостанции объединились в ассоциацию
Фото из архива В Беларуси этой весной посадили более 33 тыс. га леса
Главное
Александр Лукашенко "Мы пока ни в чем не ошиблись" - Лукашенко уверен в белорусской тактике борьбы с коронавирусом
В Беларуси выписали 494 пациента, вылеченных от COVID-19
Ситуация с наличием масок и антисептиков в Беларуси выровнялась, спрос будет удовлетворен - КГК
Все плюсы - в пользу покупателя! Квартиры в столичном комплексе "Минск Мир" – без первого взноса в рассрочку на 10 лет!
Топ-новости
На благотворительные счета Минздрава на борьбу с COVID-19 поступило более Br5 млн и 79 тыс. евро
Врач и депутат о вреде самолечения, профессиональном долге и благодарности медикам
Судьбы, сложенные в треугольник: Владимир Дибров
Совмин одобрил проект международной техпомощи по повышению эксплуатационной безопасности АЭС
Центры образования ПВТ подключились к производству средств защиты для медиков
Профсоюзы инициируют дополнительные меры для защиты работников от COVID-19
ГАИ призывает родителей напомнить школьникам правила дорожного движения
ФОТОФАКТ: Обряд "Ваджэнне Сулы" состоялся в Гомельском районе
Белорусы могут онлайн оценить риск инфицирования COVID-19
Сергей Гуренко покинул пост главного тренера ФК "Динамо-Минск"
Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на 90% площадей
Белорусские радиостанции объединились в ассоциацию
БГМУ проведет для абитуриентов стримы с участием деканов факультетов
В Беларуси декриминализируют ряд преступлений - Чуприс
На Нежинском ГОКе добыта первая соль
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.