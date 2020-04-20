Ситуация с наличием масок и антисептиков в Беларуси выровнялась, спрос будет удовлетворен - КГК

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с наличием масок и дезинфицирующих средств в аптеках и торговой сети Беларуси выровнялась, спрос населения будет удовлетворен. Об этом журналистам заявил заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Виктор Бурло сегодня во время прямой телефонной линии о наличии этих товаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"КГК занимается мониторингом аптечной и торговой сети с конца марта - начала апреля. Тогда во многих аптеках не было ни масок, ни антисептиков, но сегодня, исходя из обращений и нашего мониторинга, ситуация выровнялась. Думаю, в целом спрос населения будет удовлетворен, граждане могут их купить. Если, например, в одной аптеке их нет, то это временное явление. Уверен, что если зайти в соседнюю аптеку или в ту же, но позже, то эти товары будут", - сказал Виктор Бурло.

По данным на начало апреля, маски имелись лишь в 48 аптеках из 283 проверенных по стране, или в 17% из них. Ближе к 13 апреля ситуация улучшилась: маски появились в 89% обследованных аптек (в 964 из 1081 проверенных). 16 апреля маски были почти везде: в Брестской области из 277 проверенных аптек не было масок в одной, в Гродненской из 112 аптек не было масок в восьми, в Могилевской во всех проверенных были маски.

С дезинфицирующими средствами вопрос стоял острее, но к середине апреля ситуация также улучшилась. В частности благодаря тому, что многие предприятия стали выпускать спиртсодержащие дезинфекторы. По данным на 16 апреля, в Брестской области дезинфицирующее средства отсутствовали в 27 из 277 обследованных аптек, в Гродненской области отсутствовали в 27 из 112 аптек, в Могилевской области дезинфекторов не было в одной аптеке из всех проверенных.

В целом, отметил представитель КГК, в последнее время поступает не очень много вопросов по наличию масок или антисептиков. "Сейчас на контроле одно обращение по Минску. Есть отдельные вопросы по стоимости товара, каждый случай изучается отдельно. Мы сами во время мониторинга 6 апреля выявили, что в одной из аптек Минска стоимость дезсредства объемом 500 мл составляла Br24,96. Выяснилось, что антисептик производят на Гродненском ликеро-водочном заводе, отпускная стоимость на выходе составляла около Br7. То есть итоговая цена превышала начальную почти в 4 раза. Но мы разобрались, ситуация изучена", - рассказал Виктор Бурло.

Обращений действительно мало. На прямую телефонную линию в КГК по Минску за 2 часа поступило шесть звонков, из них всего три - по теме. Минчанка позвонила узнать, кто должен дезинфицировать подъезд, если дом принадлежит товариществу собственников, а также попросила разобраться, почему в "Виталюре" завышена цена на лимоны. Представитель комитета ответил: вопрос будет взят на контроль, заявительнице дадут ответ.

Еще один житель столицы возмутился, что в "Гиппо" продают маски по Br3,90, при том что в Боровлянах в аптеке можно купить одноразовые маски по 90 копеек. Виктор Бурло предположил, что в магазине продают многоразовые маски. Но в любом случае представители КГК обязательно съездят и посмотрят: "есть интерес увидеть, что за товар и производитель".

По поводу завышенной стоимости дезсредств позвонила женщина. Она рассказала, что в аптеке при 9-й поликлинике в Минске продают антисептик объемом 50 мл по Br6,25. Это обращение также будет проверено.

Также сегодня прямые телефонные линии проходят в областных отделениях КГК. По данным на 12.00, ни одного звонка не поступило на прямую линию в Гомельской, Брестской и Минской областях. От жителей Гродненской области прозвучала одна жалоба: в феврале маска стоила 24 копейки, теперь - 90 копеек. Еще одно обращение поступило от жителя Могилевской области: он пожаловался на подорожание имбиря, чеснока, лимона. На прямую телефонную линию Витебской области поступило четыре звонка: по фасовке, наличию и цене антисептика.

До 18.00 по вопросу наличия масок и дезсредств можно позвонить на прямую линию в Брестской (8 0162 21-18-76, 21-25-08), Гродненской (8 0152 79-88-24, 79-88-40), Минской( 8 017 284-03-42) и Могилевской (8 0222 62-47-75) областях. Жители Витебской области могут обратиться по телефону 8 0212 37-61-94, 37-89-39 до 17.00. Можно сообщить специалистам контрольного ведомства о фактах отсутствия в продаже масок и дезсредств и о завышении цен на них. Сотрудники КГК изучат информацию, проанализируют ситуацию в целом по стране и в каждом отдельном регионе.-0-