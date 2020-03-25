Ситуация с трудовой миграцией в ЕАЭС из-за коронавируса требует оперативного решения - министр ЕЭК

25 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ситуация с трудовой миграцией в Евразийском экономическом союзе, осложнившаяся из-за введенных большинством стран ЕАЭС ограничений на въезд из-за распространения нового коронавируса, требует оперативного решения. Об этом по итогам состоявшегося сегодня внеочередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии заявил журналистам член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание Совета ЕЭК прошло в формате видеоконференции под председательством вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко.

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