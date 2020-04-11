Ситуация с заболеваемостью пневмонией в Беларуси анализируется ежедневно - Караник

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11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с заболеваемостью пневмонией в Беларуси анализируется ежедневно. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
"Пневмонии анализируются ежедневно: поступившие, выписанные, находящиеся на лечении. Мы видим динамику по всем регионам. По большинству ситуация достаточно спокойная", - сказал министр.
Подъем заболеваемости отмечается по Витебской области, Витебску и Минску. "Ситуация анализируется, потому и принимались решения по перепрофилированию коечного фонда, расширению возможностей респираторной поддержки", - обратил внимание Владимир Караник.-0-