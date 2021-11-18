Ситуацию на границе обсудили во время личного приема республиканской студколлегии БРСМ

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуацию на белорусско-польской границе, а также ряд вопросов, касающихся здорового образа жизни в студенческой среде, работы студенческих общежитий, студотрядовского, волонтерского движения "Доброе сердце" обсудили во время личного приема молодежи члены Республиканской студенческой коллегии при Центральном комитете Белорусского республиканского союза молодежи в Международный день студентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Александр Прохоров.

"Студколлегией 17 ноября был апробирован личный прием молодежи. С вопросами к членам коллегии обратились 47 человек. Особое внимание со стороны студентов было проявлено эпидемиологической ситуации в стране, соблюдению норм респираторного этикета, вакцинированию, возможному упрощению сдачи ПЦР-тестов для студентов, выезжающих за пределы Беларуси для участия в международных проектах и научных конференциях. Волновали ребят и вопросы, касающиеся распределения выпускников университетов, объективное ранжирование личного рейтинга при распределении на первое место работы. В центре внимания молодежи были и студенческие общежития. В частности, поднимались вопросы о создании для студентов "уголков отдыха" в корпусах университета, более гибком графике студенческих общежитий для работающих студентов", - рассказал Александр Прохоров.

По его словам, во время личного приема было высказано пожелание об организации большего количества мероприятий для студенческой молодежи. "К примеру, в Гродно прозвучала инициатива о проведении межуниверситетского дня ЗОЖ. В Могилеве - об организации совместно с промышленными предприятиями профориентированной программы, чтобы ребята могли знакомиться с будущими профессиями. В Минске молодежь предложила организовать республиканскую выставку молодых художников с привлечением молодых музыкантов", - дополнил второй секретарь ЦК БРСМ.

Александр Прохоров подчеркнул, что у студентов по-прежнему популярными являются студотрядовское и волонтерское движения. "Ребята заинтересованы трудиться в составе студотрядов не только в каникулярный период, но и в свободное от учебы время. В направлении добровольчества молодежи интересны волонтерские экологические проекты и слеты волонтерских отрядов, - отметил он. - Белорусское студенчество весьма волнует ситуация на границе с Польшей и возможность волонтерской помощи беженцам. Хотелось бы отметить работу добровольцев волонтерского движения "Доброе сердце" первичных организаций БРСМ ГрГУ имени Я.Купалы и ГГАУ. Ежедневно они оказывают возможную помощь беженцам, находящимся на белорусско-польской границе".

Республиканская студенческая коллегия создана под эгидой ЦК БРСМ в 2019 году. Коллегиальный орган, в который входят представители каждого учреждения высшего образования, является площадкой для сплочения студенческой молодежи и решения насущных проблем, поддержке социально значимых инициатив и молодежных проектов. С декабря текущего года под патронатом Республиканской студенческой коллегии при первичных организациях БРСМ в каждом вузе на постоянной основе начнет работать сеть студенческих приемных.-0-