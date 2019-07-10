Ситуацию с адвокатом бывшего главного инженера МЗКТ обсудили на заседании совета БРКА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с адвокатом, в отношении которой возбуждено уже два уголовных дела, показала прежде всего то, насколько важно быть корректным и строго соблюдать этические нормы и правила при подаче той или иной информации в СМИ для широкого обсуждения, сообщил БЕЛТА председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц.

Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов, и председатель БРКА высказывает общее мнение совета.

Виктор Чайчиц отметил, что в соответствии с Конституцией человек может быть признан виновным только по приговору суда. Поэтому, по мнению адвокатов, давать оценку еще не подтвержденным действиям не корректно.

"Мы, безусловно, будем защищать нашего адвоката. Если в действиях коллеги и были какие-то нарушения, то мы очень надеемся, что компетентную оценку им дадут следственные органы, суд и органы адвокатского самоуправления", - сказал председатель БРКА.

Как сообщалось, представителя адвокатского бюро "Принцепсконсалт" - заместителя председателя Минской городской коллегии адвокатов - подозревают в разглашении данных предварительного следствия. Действия были задокументированы в то время, когда адвокат представляла интересы подследственного Андрея Головача, бывшего главного инженера ОАО "МЗКТ". Также в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).-0-