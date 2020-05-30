Сивак: безопасность граждан - вопрос номер один при проведении мероприятий предвыборной кампании

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обеспечение безопасности граждан является приоритетной задачей при проведении мероприятий предвыборной кампании. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, сообщает БЕЛТА.

"Для нас, городской власти, всегда вопрос номер один - это безопасность граждан. Город живет мирной жизнью, и мы обязаны ее обеспечивать. Безусловно, мы должны предпринимать и предпринимаем меры, чтобы никакие обострения при проведении предвыборной кампании не были допущены. Ситуация всегда должна быть под контролем", - подчеркнул Анатолий Сивак.

Председатель Мингорисполкома призвал всех граждан, особенно родителей, учитывать нынешние особенности и думать о себе и детях. "Надо понимать, какие процессы сейчас происходят. В рамках предвыборной кампании проходят мероприятия. И те, кто их организует, обязаны в первую очередь обеспечить безопасность граждан. Но есть нарушители, которые идут на это осознанно. А для нас очень важно обеспечивать нормальную мирную городскую жизнь", - отметил Анатолий Сивак.-0-