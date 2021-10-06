Сивак: обращения граждан нацеливают нас на корректировки норм в законодательстве

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак провел сегодня прием граждан в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Среди обратившихся - дольщики дома на ул.Куприевича в Минске. Новостройку в микрорайоне Уручье-2 планировали сдать в конце 2019 года. Однако в процессе выяснилось, что уже возведенный дом стал давать чрезмерную осадку. Пришлось искать способы решения проблемы. Сроки затягиваются, а будущие новоселы от застройщика не могут получить никакой конкретики. Поэтому пришлось обращаться к заместителю премьер-министра.

Анатолий Сивак внимательно выслушал граждан и поручил детально разобраться в проблеме. При этом он отметил, что главное - сдать дом в эксплуатацию с устраненными недостатками. "Если объект принять с проблемами, то они останутся и будут еще более серьезными. Ситуация должна быть разрешена до момента ввода дома в эксплуатацию", - сказал вице-премьер.

Уже в беседе с журналистами Анатолий Сивак пояснил причины появления проблемных домов. "В строительстве, как и в любой сфере, ключевую роль играет экономика. Есть юридические лица, которые занимаются этим бизнесом, и они не всегда финансово устойчивые. Это основной вопрос, который генерирует проблемы. Не всегда они рассчитывают свои силы при реализации проектов. Наша задача - предусмотреть негативные тенденции и искать пути их исправления. Это могут быть в том числе ограничительные меры на рост цен строительных материалов. Плюс сам допуск на рынок игроков. Надо стремиться давать площадки тем подрядчикам, которые имеют серьезную материально-техническую базу и опыт в строительстве, который измеряется не годами, а десятилетиями", - подчеркнул он.

Говоря о приеме граждан, Анатолий Сивак отметил, что граждане обращаются с различными вопросами - от пересечения границы до регулирования транспортной отрасли. "Есть вопросы состояния материально-технической базы, дисциплины. Порой законодательство требует корректировки, так как всплывают факты, не предусмотренные нормативно-правовой базой. И в этом плане важен диалог с гражданами. Люди у нас высокообразованные, они хорошо разбираются в законодательстве и точно формулируют проблемы. Это нацеливает нас на корректировки тех или иных норм в законодательстве. И такое общение дает возможность выходить на оптимальное решение вопросов", - резюмировал вице-премьер.-0-