Сивак представил коллективу нового главу "Белгоспищепрома"

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак представил коллективу нового председателя концерна "Белгоспищепром" Олега Жидкова, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале своего выступления Анатолий Сивак поблагодарил за хорошую работу бывшего председателя "Белгоспищепрома" Анатолия Бубена. "Это непростая должность. Непростой период выпал на время вашего руководства. Я от имени правительства благодарю вас за ту энергию, за те знания, которые вы вкладывали в работу предприятий отрасли. Хочу пожелать успехов на будущем поприще. Уверен, ваши знания и опыт будут востребованы", - подчеркнул он.

Анатолий Сивак и Олег Жидков

По словам вице-премьера, новый руководитель концерна - Олег Жидков - человек не новый для отрасли. "Думаю, ему будет несложно включиться в работу, - отметил заместитель премьер-министра. - Особое внимание нужно будет уделить вопросам импортозамещения, созданию сырьевых зон взаимодействия сельхозпредприятий. Один из залогов успеха - наличие качественного и достаточного сырья для отрасли. Также нужно стараться смотреть на отрасль гораздо шире - понимать, что продовольственная безопасность для страны очень важна".

Анатолий Сивак пожелал новому председателю концерна успехов в дальнейшей работе.

В свою очередь Олег Жидков отметил: "Я человек, хорошо знакомый коллективу концерна. С некоторыми сотрудниками мы довольно плотно взаимодействовали в процессе предыдущей моей деятельности в качестве генерального директора фабрики "Спартак".

Он подчеркнул, что в целом работа в концерне налажена достаточно эффективно. "Благодарность за это Анатолию Анатольевичу, который возглавлял "Белгоспищепром" в течение двух последних лет. Я постараюсь ее продолжить, - акцентировал внимание Олег Жидков. - Те задачи, которые сегодня стоят перед концерном, мы их знаем, они не новы для нас. Определенные моменты требуют более детальных и внимательных подходов, мы их в процессе работы будем поднимать и делать так, чтобы они решались максимально эффективно. Коллектив настраиваю на плодотворную и интересную работу. Надеюсь, что каждый из вас на своем месте и будет хорошим помощником для меня. Со своей стороны постараюсь максимально быстро войти в курс дела для того, чтобы и дальше продуктивно работать".-0-

Фото пресс-службы концерна "Белгоспищепром"