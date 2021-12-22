Сивак представил коллективу нового главу ГКНТ

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак представил коллективу нового председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергея Шлычкова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил вице-премьер, сегодня в условиях беспрецедентного внешнеполитического давления перед страной стоят непростые и напряженные задачи. В приоритете - повышение конкурентоспособности национальной экономики и активное развитие новых высокотехнологичных секторов. На работу в этих направлениях необходимо нацелить все ресурсы научной сферы. Система государственного управления научной сферой должна выйти на качественно новый уровень.

"Уважаемый Сергей Владимирович, последние годы ваша профессиональная деятельность была неразрывно связана с деятельностью Государственного комитета по науке и технологиям. Как человек, не только прошедший научную школу и профессиональный ученый (кандидат военных наук), но и как госуправленец, проработавший директором подчиненного ГКНТ Белорусского института системного анализа, а затем более двух лет - в Аппарате правительства, вы имеете полное представление о деятельности комитета, а также имеющихся проблемных вопросах в научно-технической и инновационной сферах, на решении которых необходимо сконцентрировать работу ГКНТ и подведомственных организаций", - сказал Анатолий Сивак.

По его словам, за время работы Сергей Шлычков зарекомендовал себя грамотным и инициативным руководителем, умелым организатором, принципиальным в отстаивании государственных интересов, компетентным в вопросах научно-технической и инновационной деятельности, внутренней и внешней политики. "Глава государства при назначении Сергея Владимировича на должность председателя ГКНТ поручил ему повысить отдачу от комитета и отрасли в целом. Одна из главных задач - повысить результативность госпрограмм. Для этого необходимо задействовать все инструменты, которые есть у комитета, а также скоординировать в рамках полномочий другие заинтересованные госорганы. Надо активнее развивать научно-техническую и инновационной деятельность, внедряя передовой зарубежный опыт", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Что касается приоритетных задач ГКНТ: во-первых, это госпрограмма инновационного развития и научно-технические программы. "Необходимо обеспечить реализацию наиболее прорывных и перспективных разработок и инновационных проектов будущего, направленных на создание востребованной на рынке инновационной продукции", - отметил Анатолий Сивак. Во-вторых, инновационные фонды. "Тут задача обеспечить эффективное направление и использование финансовых средств с максимальной отдачей - должна быть обеспечена обязательная коммерциализация инноваций и получение значимого экономического эффекта от вложенных бюджетных средств, - добавил он.

"В системе государственного управления ГКНТ играет значимую роль - координирует инновационное развитие отраслевых министерств и ведомств. Поэтому я поздравляю вас и одновременно выражаю уверенность, что вы и ваш коллектив будете успешно решать поставленные задачи для обеспечения активного инновационного развития страны. Желаю успехов в дальнейшей работе", - сказал вице-премьер.

Также Анатолий Сивак от имени правительства выразил благодарность Александру Шумилину за результативную работу в этой должности. "За более чем восемь лет вам и вверенному вам коллективу удалось значительно повысить эффективность научно-технической и инновационной сфер. Приняты значимые изменения в законодательстве, создана единая государственная система научной и научно-технической экспертиз, усовершенствованы механизмы коммерциализации научных разработок, создано более 100 инновационных экспортно ориентированных производств. На новый уровень вышло международное научно-техническое сотрудничество, - сказал он. - В том числе благодаря работе ГКНТ научно-производственный потенциал страны сконцентрирован на решении наиболее важных задач социально-экономического развития, обеспечены условия для реализации учеными своего потенциала. Александр Геннадьевич, уверен, ваш опыт и высокий профессионализм позволят достичь значительных успехов и в дальнейшей работе на благо нашей Родины. Желаю вам новых достижений в научной деятельности и успехов в реализации творческих планов".-0-