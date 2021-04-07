Сивак: работать с обращениями граждан нужно комплексно

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работать с обращениями граждан нужно комплексно. Об этом сегодня сказал заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, подводя итоги личного приема граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня вопросы в большей степени были связаны с проблемами, которые возникают на местах, на стыке законодательных актов, либо с решениями, которые были приняты не совсем продуманно, или качество этих решений люди подвергают сомнению, - сказал Анатолий Сивак, подводя итоги приема. - Наша задача - разрешить эти проблемы. В частности, где-то будет необходимо совершенствование законодательства. К примеру, в одном случае будет готовиться нормативный акт главы государства. Еще в одном также нужно будет, наверное, соответствующую инициативу проявить после изучения всей документации. Как вывод - нам нужно более ясно прописывать процедуры, чтобы и люди все четко понимали, и те госорганы, которые принимают решения на основании этих нормативных актов. Поэтому наряду с решением конкретной проблемы мы стараемся рассмотреть вопрос комплексно".

Среди поднятых гражданами проблем - изменение целевого назначения земельных участков, выдача разрешительной документации на проведение проектно-изыскательных работ и строительство малоэтажных жилых домов (блокированных жилых домов без приусадебных участков) в Витебске, отмена решения администрации Фрунзенского района Минска в части госрегистрации самовольно выполненного переустройства пола.

На прием к Анатолию Сиваку также пришли держатели жилищных облигаций ООО "Жилстройкомплект" с вопросом организовать охрану на строительной площадке ЖК "Грушевский посад". Кроме того, граждане затронули вопросы о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и выполнении дорожно-строительных работ на автодороге Р58. Вице-премьер заверил, что все заявления будут тщательно рассмотрены.-0-

Фото Оксаны Манчук