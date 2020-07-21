Сивец: белорусам важно быть полноценными авторами социальной ответственности

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Справедливость и партнерство - ключевые принципы государственной социальной политики, в центре которой был, есть и всегда будет находиться человек. При этом белорусы также должны быть полноценными авторами социальной ответственности. Такое мнение БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец.

На протяжении всей истории независимого белорусского государства базовым принципом его социальной политики выступает конституционное положение о том, что человек, его права, свободы являются высшей ценностью. Этот принцип находит дальнейшее нормативное закрепление и развитие в национальном законодательстве. В качестве приоритета в нем определено развитие человеческого потенциала. Для этого, в частности, модернизируется инфраструктура здравоохранения и образования, социальной защиты населения, создаются условия для максимальной самореализации личности. "Таким образом, цель социальной политики белорусского государства заключается в формировании стабильного и высокоразвитого общества, в котором нет нищеты и резких социальных контрастов, в достижении достойного жизненного уровня и качества жизни, обеспечении условий для развития человеческого потенциала, - отметил сенатор. - При этом совершеннолетние и трудоспособные граждане на уровне правосознания также должны быть полноценными авторами социальной ответственности. С одной стороны - перед обществом и государством, а с другой - перед своими близкими".

Социальная ответственность перед обществом и государством должна выражаться в форме добросовестной уплаты налогов, а перед близкими - в заботе о материальном благополучии, позитивном морально-нравственном климате в семье и солидарной ответственности поколений. "В этом и заключается содержательная сущность принципов социальной справедливости и социального партнерства государства и гражданина в части солидарного распределения ответственности за обеспечение благополучия в обществе", - подчеркнул Сергей Сивец.

Современный уровень общественного развития Беларуси позволяет проводить такую политику, которая будет способна стимулировать развитие всей социальной сферы, активно включать каждого человека в решение насущных вопросов. Сенатор убежден, что государство должно остаться доминирующим субъектом социальной политики в отношении ключевых общественных сфер, обеспечивающих прогрессивное развитие, физическую безопасность и духовную самоидентичность общества, чтобы гарантировать гражданам максимальную степень социальной защиты и поддержки.-0-