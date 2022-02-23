Сивец: белорусские беглые сейчас находятся в политической агонии

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская беглая оппозиция сейчас находится в политической агонии. Такое мнение высказал председатель постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Это агония. Я бы назвал это политической агонией так называемой беглой политэмиграции", - сказал сенатор, комментируя попытки беглых помешать проведению в Беларуси референдума по внесению изменений в Конституцию страны.

Сергей Сивец отметил, что референдум - это высшая форма легитимизации воли народа и оппоненты государства это прекрасно понимают. "Это выбивает у них из-под ног основу вещать, позиционируя себя как глас белорусского народа. Они реально понимают, что после конституционного референдума, после того, как народ выскажет свою волю, по большому счету на этом политическом проекте (беглой политэмиграции) можно ставить жирный крест и отправить в утиль истории. Потому что все эти попытки будут вызывать просто грустную иронию и усмешку со стороны не только белорусских граждан, а в первую очередь тех кураторов, которые финансируют и мотивируют этих людей на подобного рода действия. Поэтому это паника и агония, ничего больше", - подчеркнул председатель постоянной комиссии Совета Республики.-0-