Сивец: белорусы неравнодушны к будущему своей страны

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы неравнодушны к тому, как будет выглядеть и развиваться наша страна. Такое мнение журналистам высказал председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец по итогам заключительного заседания диалоговой площадки "Конституционная реформа и партийное строительство", которое прошло на базе БГУ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Формат диалоговых площадок и сама активность наших граждан по включению в процесс конституционно-правовой реформы свидетельствуют о том, что в обществе созрел запрос на определенные общественно-политические изменения. Поскольку не у всех граждан есть физическая возможность принять участие в диалоговых площадках, у них есть возможность через письменные и электронные обращения, личные приемы донести свою гражданскую позицию о том, какой нам нужен общественный договор, на каком уровне госстроительства сегодня находится Беларусь и какие направления дальнейшего развития нашей страны", - сказал Сергей Сивец.

По его словам, во время личных приемов от граждан поступает достаточное количество обращений по вопросам публично-правового характера, в том числе касающиеся внесения изменений в Основной закон страны. "Граждане активно предлагают нам модели и варианты реформирования общества и государства. Этим и продиктовано то, что был продлен срок приема предложений. Окончательный срок не установлен. Здесь все будет зависеть от того, как интенсивно будут поступать предложения. Думаю, что до конца года у каждого будет возможность представить свое видение конституционно-правовой реформы общества и государства", - отметил сенатор.

Сергей Сивец подчеркнул, что счет поступивших предложений уже идет на тысячи. "Это показывает, что большая часть нашего общества готова к конструктивному обсуждению возможных вариантов изменения политической системы страны. А с ней соответственно будет меняться социальная, экономическая, идеологическая и прочие составляющие нашего общества", - сказал он.

Анализируя прошедшие заседания диалоговых площадок "Конституционная реформа и партийное строительство", сенатор добавил, что действующая Конституция стала базисом правовой системы государства, которое находилось в начале пути своего госстроительства. На ее основании формировалась вся правовая система, отраслевое законодательство, локальные нормативные правовые акты. "Основные положения Конституции находятся в том состоянии, которое в принципе не требует кардинальных изменений, - подчеркнул при этом Сергей Сивец. - Они останутся эффективными регуляторами общественных отношений в ближайшей и среднесрочной перспективе, как, собственно, и наше отраслевое законодательство".

Участие в диалоговой площадке также принял заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Андрей Русакович. Он отметил, что во время диалоговых площадок 12, 15 и 22 октября обсуждались вопросы изменения избирательной системы, включая переход с мажоритарной на пропорциональную, или смешанную избирательную систему, введение единого дня голосования, перераспределение конституционных полномочий Президента, правительства, парламента и местных органов, введение должности уполномоченного по правам человека, расширение круга лиц, имеющих право на обращение в Конституционный суд. Проанализированы также иные вопросы политико-идеологического характера. В их числе - использование государственной и иной символики, государственных языков, приоритеты внутренней и внешней политики, экологическая безопасность, гендерные отношения и традиционные ценности.-0-