Сивец: Каждое обращение граждан для сенаторов - объект пристального внимания

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец 20 мая провел прямую телефонную линию. Поступившие обращения касались земельных и имущественных отношений, судебных споров и строительства жилья. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Жительница Заславля обратилась с просьбой разобраться в конфликтной ситуации с соседом, который обвиняет ее в самовольном занятии земли. Женщина обращалась в Миноблисполком, Генеральную прокуратуру, однако вопрос остался нерешенным. "Сосед пригнал технику, разломал мой забор, бросил все ко мне на участок", - пожаловалась женщина. "Что касается земельных отношений, это всегда очень сложно с точки зрения правовой оценки вопроса. Требуется комплексный анализ и оценка ситуации: как выделялась земля, ее целевое использование, где границы участка и так далее, - прокомментировал Сергей Сивец. - По законодательству вопросы, связанные с надзором за законностью и правомерностью принятия решений об изъятии земельных участков, переносе границ, - компетенция органов прокуратуры. После того как вы получите ответ от Генеральной прокуратуры, можно будет выстраивать дальнейшую линию защиты ваших прав".

Несколько звонков поступило от многодетных семей, которые просили содействия в улучшении их жилищных условий. Одна из обратившихся женщин рассказала, что стоит в очереди на улучшение жилищных условий уже 4,5 года, но до сих пор ей ничего не предложили. Еще одна многодетная мать из Гродно поинтересовалась, может ли воспользоваться льготным кредитованием на строительство жилья по указу №13. Сергей Сивец попросил обратившихся направить информацию, на каких условиях они состоят в очереди и куда уже обращались, чтобы детально изучить ситуацию.

В интервью журналистам он отметил, что проведение прямых телефонных линий - один из эффективных способов реализации конституционного права граждан на обращение в государственные органы. "Это возможность выслушать граждан, оперативно отреагировать на имеющиеся у них проблемы, - сказал Сергей Сивец. - Каждое обращение будет объектом пристального внимания сенаторов. В случае необходимости мы предпримем меры реагирования для того, чтобы восстановить нарушенные права граждан и помочь им".

Председатель Постоянной комиссии также добавил, что личные приемы и прямые телефонные линии показывают, что у людей нет системных проблем, связанных с действующим законодательством. "Те проблемы, которые возникают, в основном лежат в плоскости правоприменения и носят в большей степени частноправовой, а не публичноправовой характер. Каждая ситуация индивидуальна по-своему и требует досконального изучения, в том числе с точки зрения права", - подытожил он.-0-