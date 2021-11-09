Сивец: международные институты должны отреагировать на ситуацию с мигрантами на границе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные институты должны отреагировать на ситуацию, складывающуюся с мигрантами на белорусско-польской границе, заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подписаны и признаны универсальные международные права, которые устанавливают общий правовой статус граждан, абсолютную степень защиты и гарантии прав и свобод граждан. Это Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах. Конвенция о статусе беженцев своего рода краеугольный камень международно-правового законодательства, которое в целом регламентирует все вопросы, связанные со статусом беженца, его правами, свободами, поведением государства по защите этой категории граждан, которые претендуют на имущественную, социальную, правовую и прочие формы защиты", - сказал Сергей Сивец.

Сенатор обратил внимание, что ряд статей в конвенции содержит запреты на применение в отношении беженцев мер, которые наблюдаются сегодня со стороны польских властей.

"Это прямой запрет на принудительный возврат беженцев на территорию, с которой они прибыли; обязанность государства обеспечить на время решение процедурных правовых аспектов, связанных с ассимиляцией, проживанием, предоставлением права на убежище. Это минимальные стандарты, связанные с обеспечением прав и свобод граждан, претендующих на эту помощь. По сути, нарушаются все основные принципы и нормы международного законодательства, связанные с реализацией принципов Конвенции о статусе беженцев, которая была подписана большинством государств", - отметил он.

"Весь пакет международного законодательства был сформирован после Второй мировой войны, когда человечество пережило планетарного масштаба гуманитарную катастрофу. Тогда были установлены международные запреты и нормы для недопущения повтора, связанного с тем, что такое большое количество людей требует правовой защиты со стороны международных институтов. Тем не менее не прошло и века, когда мы снова повторяем все, что проходило человечество в середине прошлого столетия, наступаем, по большому счету, на те же грабли и создаем предпосылки, чтобы эта гуманитарная цивилизационная катастрофа, которая сейчас разворачивается на наших глазах на границе Беларуси и Польши, имела возможность повториться. Мы не должны допустить этого ни в коем случае. Международные институты, в первую очередь ООН, должны отреагировать на складывающуюся ситуацию на белорусско-польской границе", - добавил Сергей Сивец.-0-