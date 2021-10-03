Сивец: общество должно нести коллективную ответственность за свою судьбу

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общество должно нести коллективную ответственность за свою судьбу. Такое мнение в эфире СТВ высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, сообщает БЕЛТА.

"Как сказал Президент, работая на Конституцией мы должны для себя ответить на два вопроса: кому это надо и для чего? Я точно могу сказать с точки зрения своей позиции, что эта Конституция нужна для белорусского государства, белорусского общества и отдельной личности - гражданина Республики Беларусь. Она нужна для того, чтобы мы адекватно отразили те новые институты и явления, которые появились в нашей повседневной жизни. Мы должны уже переходить на новый эволюционный этап своего развития, - сказал Сергей Сивец. - Очень просто спрятаться за широкую спину сильного лидера и переложить на него определенный груз ответственности за принятие решений по сути за нашу жизнь, за жизнь всех 9,5 млн. человек. Наверное это неправильная история. Общество на сегодняшний день должно опираться не на одну, а на несколько опор. Общество должно нести коллективную ответственность за свою судьбу".

По словам парламентария, Основной документ страны будет подготовлен в оговоренные сроки. "Потому, что основные ключевые вопросы уже достаточно проработаны и есть единое консолидированнное мнение в части новаций, которые предлагаются в Конституцию. Те же вопросы, которые на сегодняшний день носят спорный характер, в том числе являлись предметом обсуждения и рассмотрения на уровне главы государства - это определение правового статуса уполномоченного (омбудсмена) по правам человека, вопросы, связанные с порядком реализации конституционной жалобы, заключительных переходных положений к Конституции. То есть, в принципе эти вещи достаточно просто отработать. Никакого ноу-хау мы сюда не привлечем. Уже наработана серьезная конституционная практика по этим институтам в зарубежных странах. И мы ее хорошо знаем, - отметил он. - Конечно самый проблемный вопрос, который действительно повлечет достаточно много времени за собой в части нахождения единого алгоритма решения - это вопрос, связанный с правовым статусом Всебелорусского народного собрания, порядком его формирования и реализации компетенций".-0-