Сивец: получена такая установка выйти на площади и попытаться раскачать наше общественное согласие

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Получена такая установка выйти на площади и попытаться раскачать наше общественное согласие, заявил в эфире СТВ председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, сообщает БЕЛТА.

"Люди выходят на митинги, площадь не самостоятельно - это очевидно. Выходят исходя из того, что получена такая установка выйти и попытаться раскачать наше общественное согласие, в том числе через определенные Telegram-каналы, - сказал Сергей Сивец. - Артикулируются требования перемен. Само по себе - это нормальное требование, потому что любое общество - это живой организм. Меняется окружающая действительность, весь мир развивается. Естественно, белорусского общество тоже не может стоять на обочине этого цивилизационного процесса".

Вместе с тем сенатор задался вопросом: что включается в содержательную часть понятия перемен? "Если брать движущую силу этих протестов - молодую часть нашего общества, которая принудительно выведена на улицы и под лозунгами перемен требует смены власти, то ничего в содержательном плане под переменами они не понимают. Перемены - ради перемен. То есть, нам просто скучно жить. Не предлагается никакая общественная парадигма этих перемен", - подчеркнул он.-0-