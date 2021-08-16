Сивец проведет 19 августа личный прием граждан

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец проведет 19 августа с 10.00 до 13.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.Личный прием будет проходить по адресу г.Минск, ул.Кирова, 49 по предварительной записи путем направления в Совет Республики письменного обращения (220016, г.Минск, ул.Красноармейская, 9) или электронного (форма для заполнения размещена на сайте http://sovrep.gov.by/ru/el_obr/).По всем вопросам обращаться по телефону (8017) 327-46-74.-0-