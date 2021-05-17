Сивец проведет 20 мая личный прием граждан

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец проведет 20 мая с 10.00 до 13.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 49. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием проводится по предварительной записи - путем направления в Совет Республики письменного обращения (220016, г. Минск, ул. Красноармейская, 9) или электронного (форма для заполнения размещена на сайте http://sovrep.gov.by/ru/el_obr/). По всем вопросам обращаться по телефону 8 (017) 327 46 74.-0-