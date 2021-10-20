20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец проведет 21 октября прямую телефонную линию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону в Минске 8 (017) 328-53-24.

К ведению Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству относятся вопросы внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, ее толкования, государственного устройства, гражданства, статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, прав национальных меньшинств, установления государственных наград, государственной службы, нормотворческой деятельности, судоустройства, судопроизводства и статуса судей, организации и деятельности органов прокуратуры, нотариата и адвокатуры, уголовной ответственности, амнистии, гражданского, уголовного, гражданского процессуального, хозяйственного процессуального, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, законодательства об избирательной системе и референдуме, об административных правонарушениях, а также законодательства, определяющего порядок административного процесса.-0-