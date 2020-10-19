Сивец проведет личный прием граждан 21 октября

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец проведет 21 октября с 10.00 до 13.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием будет проходить по предварительной записи по адресу г.Минск, ул.Кирова, 49. Запись будет осуществляться путем направления в Совет Республики письменного обращения на адрес 220016, Минск, ул.Красноармейская, 9 или электронного обращения.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (017) 327-46-74.-0-