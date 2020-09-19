Сивец проведет личный прием граждан 22 сентября

Сергей Сивец. Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец проведет 22 сентября личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Личный прием будет проходить по предварительной записи по адресу: Минск, ул.Кирова, 49.
Запись осуществляется по телефону 8 (017) 327-46-74.-0-