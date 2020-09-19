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19 сентября 2020, 13:27

Сивец проведет личный прием граждан 22 сентября

Сергей Сивец. Фото из архива
Сергей Сивец. Фото из архива
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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец проведет 22 сентября личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием будет проходить по предварительной записи по адресу: Минск, ул.Кирова, 49.

Запись осуществляется по телефону 8 (017) 327-46-74.-0-

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