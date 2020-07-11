Сивец: размахивание кулаками, крики и призывы на улицах не имеют ничего общего с демократией

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размахивание кулаками в общественных местах, крики и призывы к противоправному поведению не имеют ничего общего с настоящей демократией. Такое мнение БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец.

По его мнению, демократия - это политический и правовой институт народовластия, а не замаскированная технология дестабилизации общества и государства. "Проявление этой культуры в форме размахивания кулаками в общественных местах, публичной демонстрации домашних тапочек и прочих атрибутов личной гигиены, испытания на прочность барабанных перепонок простых граждан через громкоговорители и мегафоны с призывами к противоправному поведению не имеет никакого отношения к демократии, а в первую очередь является объектом пристального внимания правоохранительных органов и соответствующих специалистов медицинского профиля", - считает сенатор.

Он подчеркнул, что демократия - это не крики или призывы. "Это право и возможность каждого своим трудом, компетенцией, разумными и современными инициативами и предложениями, личным участием в деятельности представительных, общественных, территориальных органов самоуправления внести вклад в формирование политики государства. Причем такой, которая будет способствовать его дальнейшему динамичному и прогрессивному развитию, будет отвечать интересам большинства членов общества и создавать условия для их максимальной самореализации", - убежден Сергей Сивец.

Сенатор, отметил что демократия как политико-правовой институт предполагает наиболее широкие формы участия граждан в социальных процессах, происходящих в государстве: начиная от выборов и заканчивая решением вопросов местного значения. Он пояснил, что речь идет о реализации избирательных прав граждан, а также прав на участие в решении государственных задач, на индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, на равный доступ к госслужбе, на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности госорганов и многом другом.

Сергей Сивец обратил внимание, что все эти формы народовластия не являются ноу-хау молодой белорусской государственности. Они прямо и непосредственно вытекают из содержания двух правовых столпов мировой демократии - Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года. "При этом названные международно-правовые акты прямо устанавливают в качестве ключевого и обязательного условия реализации этих прав соблюдение принципа законности. То есть принципа, согласно которому поведение любого субъекта правоотношений должно находиться в рамках действующих в государстве правовых предписаний и не нарушать общественный порядок, права и свободы других лиц. И, конечно же, соблюдение данного принципа, в особенности в период проведения электоральных кампаний, напрямую связано с уровнем политической, правовой и нравственной культуры ее участников", - резюмировал парламентарий.-0-