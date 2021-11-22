Сивец: разменной картой в политической авантюре Польши выступают тысячи беженцев

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искусственно нагнетаемый сегодня миграционный кризис на границе Беларуси и Евросоюза - это не что иное, как один из излюбленных приемов Варшавы по шантажу Брюсселя. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец.

"Европейский союз в своем нынешнем виде представляет собой крайне неоднородное и, соответственно, нестабильное международное образование, вынужденное с целью сохранения образа мнимого единства проводить среди своих членов политику компромиссов и недоговоренностей. И ярким примером этого утверждения является масштабный миграционный кризис, накрывший ЕС еще в 2014 - 2015 годах и явившийся следствием дестабилизации ряда государств Ближнего Востока и Северной Африки в результате развязывания в отношении этих стран США и их союзниками цветных революций, военных конфликтов и гражданских войн. Причем масштаб этого кризиса многократно перекрыл по своему эффекту иные проблемы Евросоюза: Брекзит, долг Греции и прочие, - напомнил сенатор. - И если в начале этого кризисного явления политика Еврокомиссии строилась на абсолютном исключении каких бы то ни было запретительных мер по отношению к мигрантам и беженцам и строгом соблюдении принципов и норм международного гуманитарного права, то в дальнейшем под давлением так называемых молодых членов ЕС - балканских стран и Вышеградской четверки речь уже шла о необходимости ведения политики "управляемой" миграции за счет распределения квот по приему беженцев среди стран ЕС".

По словам Сергея Сивца, механизм и порядок распределения этих квот рассматривался и тогда, и сейчас рядом стран ЕС, в первую очередь Польшей, не как инструмент солидарности и гуманизма по отношению к оказавшимся в беде и нуждающимся в помощи людям, а как способ шантажа и вымогательства дополнительных льгот и финансовых преференций при распределении "общего бюджетного пирога" Евросоюза.

"Именно Польша в 2015 году в формате Вышеградской группы активнее всего выступала и агитировала против принятия механизма обязательного и постоянного распределения беженцев, рекрутировав для этого под свои знамена Чехию, Словакию и Венгрию, но в последний момент перед голосованием на саммите ЕС по данному вопросу "перевернулась в воздухе" после получения гарантий от Еврокомиссии о многомиллиардных вливаниях в польский бюджет. Разворачиваемая на наших глазах гуманитарная катастрофа с беженцами на белорусско-польской границе вызывает стойкое ощущение дежавю относительно миграционной политики и поведения Польши в 2015 году. Ни для кого не секрет, что политика, проводимая нынешними польскими властями, вызвала острый политический кризис и противостояние внутри Евросоюза, а по сути поставила на карту его целостность и единство", - отметил сенатор.

По его мнению, решение Конституционного суда Польши о признании верховенства национальной Конституции над законами Евросоюза является не чем иным, как политическим и правовым сепаратизмом и идет вразрез с учредительными актами Евросоюза. "Как итог - Польша уже подвергнута Еврокомиссией серьезным финансовым санкциям и в дальнейшем ей может быть полностью заблокирован доступ к бюджету Евросоюза. В связи с этим искусственное инспирирование острого миграционного кризиса на внешних границах Евросоюза под мнимыми лозунгами безопасности и противодействия проникновению на его территорию террористов под видом беженцев является не чем иным, как очередным аморальным способом польских властей по достижению своих меркантильных и политических целей. Вот только в качестве разменной карты в этой политической авантюре польских горе-управленцев выступают жизнь и здоровье тысяч ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей, невольно ставших заложниками геополитических разборок стран Евросоюза, куда их в свое время торжественно пригласили и куда они который день безуспешно пытаются попасть", - подытожил Сергей Сивец.-0-