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14 января 2022, 14:13

Сивец: в проекте Конституции отражено 90% предложений граждан

Сергей Сивец. Фото из архива
Сергей Сивец. Фото из архива
Новости темы "Конституция Беларуси - работа над проектом"
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная приемная при Совете Республики по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию работает сегодня с участием председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики, члена Конституционной комиссии Сергея Сивца, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституция - политико-правовой документ. С учетом того, как меняется динамика общественных отношений, требуется актуализация соответствующих положений Основного закона, причем по всем сферам: касающихся реализации гарантий конституционных прав и свобод граждан, избирательной и политической системы, особенно в аспекте решений, принятых на VI Всебелорусском народном собрании о придании ВНС конституционно-правового статуса. То есть характер изменений и дополнений, которые предлагаются, очень значительный. При этом львиную долю этих изменений инициировали сами граждане в процессе проведения многочисленных диалоговых площадок, общественных приемных, письменных обращений. Исходя из того, что уже изложено в проекте Конституции, на 90% это именно предложения населения, которые вовлечены в определенную правовую форму", - сказал Сергей Сивец.

Как отметил сенатор, в процессе всенародного обсуждения поступят новые предложения, которые также будут внимательно изучены. "Я уверен, что ряд из этих предложений будет отражен в итоговой редакции изменений и дополнений при вынесении на референдум. Поэтому этот этап очень важен - это обратная связь с людьми, то, как они оценивают предлагаемые изменения, насколько они видят необходимость трансформации Основного закона. Полагаю, что при поддержании на референдуме проекта Конституции, это будет отправной точкой в дальнейшем по переформатированию политической, правовой и в целом жизни нашей страны", - подчеркнул он.

Парламентарий обратил внимание, что социально-экономический блок в обновленной Конституции в плане гарантий укрепляется. "В реализации и гарантировании субъективных конституционных прав здесь линейка только расширяется, не убирается ни одно из этих прав. Более того, применительно к молодежи в Конституции появляется новая самостоятельная статья, которая гарантирует обязанность государства в создании условий для самореализации молодых людей в интеллектуальной, физической, нравственно-духовной сферах жизни общества. Серьезно расширяются границы социального обеспечения инвалидов, детей-сирот, многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых граждан", - констатировал он.

"Что касается политической сферы, ее трансформация обусловлена в первую очередь адекватным реагированием на те вызовы и угрозы белорусской государственности и самостоятельности по внешнему контуру, а также внутренними моментами, связанными с перераспределением полномочий между политическими акторами: Президентом, парламентом, правительством и интегрированным в политическую систему белорусского общества ВНС. Здесь важно соблюсти баланс, чтобы мы не допустили какого-то дублирования и политической конкуренции между ведущими политическими субъектами, - продолжил сенатор. - На мой взгляд, представленная редакция в полной мере отражает то, что цели и задачи, которые мы преследовали при подготовке изменений и дополнений в Основной закон, достаточно эффективно решены. У меня есть внутреннее убеждение, что обратная связь, общение с трудовыми коллективами, населением на диалоговых площадках и в общественных приемных показывает, что люди восприняли эти новации и положительно их оценивают. Поэтому есть все поводы сказать, что референдум будет поддержан белорусскими гражданами".

На личном приеме люди выражали согласие с проводимой государством молодежной политикой по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранения семейных ценностей. Кроме того, затрагивались вопросы по созданию ювенальных (детских) судов, амнистии несовершеннолетних, отбывающих наказание по ст.328 Уголовного кодекса о распространении наркотиков. Сергей Сивец выразил благодарность за активную гражданскую позицию.

Встреча с гражданами по обсуждению новой редакции Основного закона продлится до 17.00.-0-

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