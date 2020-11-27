Сивец: в сложившейся ситуации важно критическое мышление и поиск общественной парадигмы перемен

27 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В сложившейся в стране ситуации важно критическое мышление и поиск общественной парадигмы перемен. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец на встрече с коллективом Рогачевского государственного профессионально-технического колледжа строителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Сивец назвал нынешнее время периодом создания, по сути, нового общественного договора, в котором в большей степени должны быть отражены чаяния, мнения, устремления и желания большинства граждан страны. "Наша задача сейчас - найти общественную парадигму перемен, о которой так много говорится. И работа, которая проводится на диалоговых площадках, нацелена именно на это", - уточнил он.

Сенатор уверен, что в процессе общественного диалога необходимо найти золотую середину. "Она должна быть во всем, не только в праве, но и трудовых и общественных отношениях. Важно развиваться не путем потрясений или революций, которые могут концептуально изменить нашу жизнь. Как показывает история, такого рода изменения были трагическими. В частности, достаточно вспомнить события в постсоветской стране после развала Советского Союза. Многие помнят, что в то время также звучали лозунги и призывы к переменам. Живы в памяти и последствия, к которым это привело", - отметил Сергей Сивец.

Член Совета Республики обратил внимание, что декларируемые извне лозунги могут быть очень светлыми, прогрессивными. При этом они направлены на то, чтобы нарисовать радужную картинку завтрашнего дня и эмоционально возбудить людей. "В этой ситуации мы должны включать критическое мышление. Ведь история развивается по спирали. Не нужно наступать на грабли, на которые однажды в истории наступили. Стоит ли все ломать и заново выстраивать конструкцию государственности, которая позволяет обеспечить элементарные базовые ценности: безопасность, возможность трудиться, иметь крышу над головой? А общественный договор - это и есть Конституция. Важно заложить в нем базовые установки. При этом изменение общественного договора не может быть зоной ответственности только парламента, Президента или руководителя политической партии. Это зона ответственности всех", - сказал он.

Все меняется очень быстро, и белорусское общество не может стоять на обочине эволюционных перемен, считает сенатор. Чтобы быть конкурентоспособными и оставаться в тренде глобальных мировых изменений, необходимо двигаться по пути технологического и информационного изменения. "Важно понимать, что нужно положить в основу перемен. Сегодня мы пытаемся через диалоговые площадки и общественные приемные сформировать гипотезу перемен, проанализировать и четко ответить на вопрос, какие нужны изменения и как мы должны их реализовывать. И не только в рамках Конституции, но и в рамках нашей социально-экономической системы", - рассказал Сергей Сивец.

Немаловажен, по мнению члена Совета Республики, прогноз последствий жизненно важных изменений: "Надо четко понимать, чего мы хотим и какой видим страну через 10-20 лет. Конституция не принимается на 1-2 года, это документ на десятилетия".

Рогачевский государственный профессионально-технический колледж строителей более 50 лет готовит специалистов рабочих профессий для строительной отрасли страны. Выпускники востребованы в профильных предприятиях региона и столицы. Ежегодно колледж трудоустраивает более 400 молодых людей. Команда колледжа - постоянный участник World Skills и раз от раза доказывает свой уровень, занимая призовые места.-0-