"Сижу на совещании, и тут записка: "Коля, ты выиграл квартиру!" Истории новых победителей игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"

Пожалуй, каждый участник игры "Удача в придачу!" не раз слышал эти слова: больше кодов - больше шансов. Более того, немалое количество победителей уже убедились в истине этого правила на своем примере. Вот и в 94-м туре сразу два суперприза достались участникам игры именно благодаря основательному шопингу. В финале розыгрыша автомобиля у них было 10 игровых кодов из 10, то есть сумма выигрышной покупки превысила 100 рублей. В итоге уже после шестой цифры из семи, вытянутых из лототрона, других претендентов на автомобиль просто не осталось!

Везунчиками, которым большой шопинг принес большой автомобиль, стали тренер по карате Игорь Бегунов из Бобруйска, а также водитель погрузчика Алексей Левшаков из деревни Новый Свержень. Кстати, удачной для него стала покупка в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл".

Также в число счастливчиков 94-го тура, выигравших белоснежные внедорожники "Джили Эмгранд", попали моторист Алексей Пицуренко из агрогородка Вышемир, пенсионерка Светлана Скорая из Осиповичей и вахтер общежития Юлия Синявская из Минска.

Но самым удачливым покупателем на этой неделе стал энергетик Николай Шпаковский из Минска - именно он выиграл столичную квартиру от "Евроопт". Кстати, главный приз 94-го тура разыграл заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха!

Меньше двух дней прошло со вторника, когда в столичном ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8 определили победителей игры, еще не миновал первый шквал эмоций, и не все успели поверить в невероятные перемены в своей жизни, как в этот четверг, 15 ноября, счастливчиков пригласили в тот же минский "Е-сити" на вручение ключей и документов от выигранных автомобилей и квартиры в Минске. Приятный бонус: налоги за суперпризы победителям платить не придется, это уже сделал "Евроопт"!

Ключи от выигранных автомобилей и квартиры победителям 94-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

"Живем на съемном, теперь наш жилищный вопрос решен!"

Выигрыш во вторник кардинально изменил жизнь молодой семьи Шпаковских из Минска.

- Жилищный вопрос был очень острым для нас! - признается Николай Шпаковский. - Я из Пинска, жена тоже из Брестской области, и в Минске мы живем на съемной квартире, всегда мечтали о собственном жилье, собирались строиться, но все не получалось… И тут такое чудо! Я в шоке, у меня просто нет слов, эмоции зашкаливают!

Николай Шпаковский до этого не выигрывал ни рубля!

Николай работает энергетиком в одном из филиалов столичного стройтреста №4, а его жена Ольга - в МТБанке. У пары есть сын Кирилл, который учится в 7 классе. Кто бы мог подумать, что 13 ноября станет таким удачным днем для обычной минской семьи? Вот и верь после этого в приметы!

- Как раз во вторник меня повысили с электрика до энергетика, сидел на совещании, выключил телефон, чтобы ничего не мешало, и тут мне друг передает записочку с соседнего стола: "Коля, ты выиграл квартиру!" - рассказывает с улыбкой Николай. - Я ничего не понял, конечно. Совещание заканчивается, выхожу, включаю телефон, и сразу целый шквал звонков!

Кстати, к игре семья присоединилась уже довольно давно, но вот до этого Николаю ни разу не везло.

- Только жена выиграла 10 рублей, а я вообще ни рубля! Конечно, обидно было, уже, честно говоря, и надежду потерял… Но поскольку продукты все равно покупаю в "Евроопт", на всякий случай брал и "товар удачи". В этот раз, по-моему, это была какая-то приправа. Кто же знал, что мне так повезет? - удивляется победитель.

Николай Шпаковский: "Всегда мечтали о собственном жилье, собирались строиться, но все не получалось … И тут такое чудо!"

Новый адрес, по которому предстоит переехать семье, звучит так: город Минск, улица Академика Карского, 8. В микрорайоне Сухарево, где находится новостройка, есть все необходимое для комфортной и счастливой жизни современного горожанина: тут и поликлиника, и школы с детскими садами, и современный спортивный комплекс, и, конечно, гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку. Кстати, стоимость выигранной квартиры превышает 118 000 рублей!

Из съемного жилья в Каменной горке молодая семья переберется в собственную квартиру в Сухарево. "Сыну даже школу не придется менять!"

- Живем в Каменной горке, а квартиру выиграли в Сухарево, так что сыну даже школу не придется менять, - радуются Николай и Ольга чудесным переменам в жизни. - Настроены на быстрый переезд и праздник устроим для близких обязательно - мы же белорусы! Все-таки удача существует в нашей жизни, главное верить и ждать!

"Товаров набрали столько, что даже лента не хотела тянуть"

Кроме просторной квартиры в Минске в 94-м туре игры "Удача в придачу!" были разыграны пять белоснежных внедорожников "Джили Эмгранд", мощных и практичных, с автоматической коробкой передач и стоимостью почти 35 000 рублей каждый. Просто мечта! Счастливые победители не скрывали своих эмоций от выигрыша.

У Игоря Бегунова из Бобруйска с супругой на двоих пятеро детей, так что без основательных закупок не обойтись!

У Игоря Бегунова из Бобруйска Могилевской области, тренера по карате и заместителя директора детско-юношеской спортивной школы профсоюзов "Спартак - 2006", на двоих с супругой - пятеро детей. Старшие уже взрослые, а младшей дочке всего 2,5 годика, так что без основательных закупок тут не обойтись!

- Дома у нас 2 холодильника, семья большая, поэтому холодильники, бывает, опустошаются, появляются пустые полки, а нам это не нравится, и тогда мы приезжаем в "Евроопт" и покупаем много всего, все, что нужно, - с юмором объясняет грандиозную покупку, ставшую выигрышной, победитель. - В этот раз купили столько, что даже лента не хотела тянуть, кассир посмеялась, мы распределили все, лента поехала, и вот так мы весело сделали эту покупку. Которая еще в придачу и такой удачной оказалась. Мы вообще любим делать покупки!

"Товар удачи" семья тоже помнит хорошо - это был кетчуп. В игру "Удача в придачу!" супруги играют практически с самого ее начала, уже выигрывали 10 рублей и 5 рублей. Но такой крупный приз впервые!

- Пересмотрели запись розыгрыша раз 100, чтобы убедиться, что все это правда. Кто будет водить машину? Пока у жены нет прав, буду водить я, но потом она получит права и это будет ее машина! - как истинный джентльмен рассуждает Игорь.

"Часто делаем заказы в "ГиперМолл"

Супруги Левшаковы из деревни Новый Свержень Столбцовского района Минской области стали обладателями семейного внедорожника "Джили Эмгранд" благодаря солидному заказу в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл".

Супруги Левшаковы из деревни Новый Свержень как раз собирались начинать копить на машину

- У нас все время такие большие покупки в последнее время, после рождения сына, - рассказывает Алексей. - Часто делаем заказы в "ГиперМолл". Нравится, что не надо ходить в магазин, все нужное привезут прямо на дом, и цены устраивают. В этот раз взяли такие "товары удачи", как фасоль и шампиньоны. И надо же, повезло!

С учетом этого тура счастливая статистика онлайн-побед выглядит так: это уже 42-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также в предыдущих турах заказы, совершенные в этих онлайн-сервисах, помогли участникам игры стать обладателями шести квартир в столице!

Алексей работает водителем погрузчика в Столбцовском филиале Городейского сахарного комбината. И радостная новость застала его прямо на работе. Первой реакцией был шок!

- Когда тебе такое сообщают, конечно, впадаешь в ступор. Я и теперь еще не до конца все осознал! - признается победитель. - Машина замечательная! Тем более что автомобиля у нас нет, как раз думали начать собирать на его покупку. А теперь не придется! До этого ездил на работу в Столбцы на автобусе или приходилось просить знакомых подвезти, а теперь буду ездить с шиком на новеньком авто!

"На белом авто поеду к любимой девушке в столицу!"

Следующему победителю в игре "Удача в придачу!" повезло буквально с первого раза!

- Дисконтная карта "Е-плюс" у меня была давно, но, к сожалению, потерял ее, вот буквально недавно купил новую и зарегистрировал только на этих выходных. Гулял на прошлой неделе, зашел в "Евроопт", набрал продуктов и решил заодно взять гречку, "товар удачи". И вот так случайно мне повезло! - счастливо улыбается Алексей Пицуренко из агрогородка Вышемир Речицкого района Гомельской области, который трудится мотористом цементировочного агрегата в Белоруснефти.

Алексею Пицуренко из агрогородка Вышемир в игре "Удача в придачу!" повезло буквально с первого раза!

Победителю до сих пор не верится, что так бывает, ведь такое везение кажется просто нереальным!

- Когда с неба падает такое счастье, все поздравляют, конечно, это радость, это такие впечатления, что не знаю что сказать, - эмоционально говорит он. - Я так рад, потому что машина мое второе я, очень увлекаюсь автомобилями, но на данный момент как раз оказался без машины, задумывался о покупке, но судьба решила все за меня. До этого у меня были все седанчики баварские, а сейчас будет кроссовер, белорусский!

Как говорит Алексей, сам он из простой семьи, поэтому к таким подаркам судьбы не привык, всего добивался сам. Работал в МЧС, сейчас трудится в Белоруснефти и живет в Речице на съемной квартире, но в скором времени собирается обратно в столицу - здесь его ждет любимая девушка! И после своего выигрыша к ней Алексей, как настоящий принц, приедет на белом "коне"!

"Число 13 для меня счастливое!"

- Число 13 для меня настолько счастливое! Именно 13-го я познакомилась с мужем, и сын у меня родился. А теперь еще и выиграла машину! - восхищается счастливому совпадению пенсионерка Светлана Скорая из города Осиповичи Могилевской области.

Светлана Скорая из Осиповичей в "Евроопт" покупки делает постоянно, но выиграла в первый раз!

В магазине "Евроопт" Светлана Владимировна покупки делает постоянно, но в игре повезло в первый раз!

- Заехала на минувшей неделе на велосипеде в "Евроопт", набрала продуктов на 23 рубля, еще подумала, что-то многовато, но все-таки решила в придачу взять и пшено, "товар удачи", чтобы тыквенную кашу сделать. Вернулась домой и ко вторнику уже успела забыть про это, - рассказывает победительница.

Тем судьбоносным вечером Светлана Владимировна как раз читала маленькой внучке сказку, а ее дочка была на кухне вместе с подружкой, смотрели трансляцию розыгрыша.

- И вдруг слышу, дочка кричит: "Мама, твоя фамилия, ты выиграла!" И сразу звонок… Когда услышала о своей победе, так разволновалась, что пока не прошла два километра, не успокоилась!

Теперь Светлана Владимировна - настоящая знаменитость в Осиповичах!

- Не верила такому никогда, если честно, думала, столько людей играет, наверное, мне не попадет. А вышло совсем по-другому, - радуется победительница. - Автомобиль нам очень нужен! Дочка третьего малыша родила, пока в декретном, у сына тоже взрослый ребенок, так что желающих сесть за руль нового внедорожника хватает!

"Сейчас уж точно пойду сдавать на права!"

Что касается Юлии Синявской из Минска, вахтера общежития предприятия Белэнергоремналадка, то для нее выигрыш автомобиля стал тем самым волшебным стимулом, чтобы наконец отправиться получать водительские права!

Удачной для Юлии Синявской из Минска стала покупка в магазине "Бруснічка"

- Ехала как раз в троллейбусе на работу, в ночную смену, и тут мне звонят с такой новостью… Сразу всем своим позвонила, а потом сделала скриншот СМС, потому что никто не мог поверить, что это правда! - вспоминает вечер вторника она. - Что удивительно, как раз перед этим был разговор дома, что у мужа есть права, а у меня нет, что пора бы и мне научиться водить, но я была все в раздумьях, сейчас уж точно пойду, такой шанс нельзя упустить!

Действительно, устоять перед такой красивой машиной невозможно! Играет Юлия давно, и уже выигрывала мелкие призы по 5 рублей и 2 рубля.

- Всегда что-то покупаю и беру "товар удачи", - говорит она. - Я уже отследила свою удачную покупку, так же шла на работу, на пути есть "Бруснічка", зашла, взяла продуктов на 14 рублей и "товар удачи", майонез. Как раз нужен был, на следующий день ехали на дачу. Теперь смеемся, что майонез помог нам выиграть! В целом за ту неделю было 8-9 игровых кодов…

Впервые у семьи будет новый автомобиль, прямо из салона!

- У меня две дочки, одной будет 20, а второй пока 13, так старшая уже спрашивает: "Мама, ты мне внедорожник подаришь?" - смеется победительница. - Все хотят ездить на этой машине!

Еще одна квартира и 5 автомобилей будут разыграны 20 ноября!

Пока самые удачливые покупатели 94-го тура радуются счастливым изменениям в жизни, остальные участники игры уже вовсю собирают игровые коды нового, 95-го, тура, который стартовал 12 ноября. Уже в ближайший вторник, 20 ноября, будут разыграны еще одна квартира в Минске, 5 новеньких внедорожников "Джили Эмгранд" и более 20 000 денежных призов!

Следующий розыгрыш состоится 20 ноября! Претендовать на квартиру в Минске, автомобили и деньги будут игровые коды, полученные за покупки на этой неделе!

Времени на раздумья остается совсем мало - чтобы стать участником розыгрыша, успейте до конца недели заглянуть за нужными покупками в магазины "Евроопт" и "Бруснiчка", а также на сайты онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Забросьте в корзинку "товар удачи" и используйте при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту, зарегистрированную на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" .

И помните! Конечно, госпожа Фортуна своенравна и выиграть можно даже с одним игровым кодом, но лучше все-таки подстраховаться. Больше кодов - больше шансов!

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