Сизов: акция "Наши дети" дает возможность подарить тепло и заботу, создать атмосферу праздника

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "Наши дети" дает возможность подарить тепло и заботу, создать атмосферу праздника. Об этом сказал заместитель председателя "Белнефтехима" Владимир Сизов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Концерн "Белнефтехим" поздравил с Новым годом воспитанников Минской вспомогательной школы-интерната №11 для учащихся с интеллектуальной недостаточностью из числа детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Администрации школы вручили сертификаты и подарки в виде новой оргтехники, а детям - небольшую библиотеку. "Участие в акции "Наши дети" - это возможность внести свой вклад в важнейшую составляющую социально ориентированной политики нашего государства - заботу о детях. Самое главное в том, что ты отдаешь детям частичку себя, своей позитивной энергии. Это счастье - участвовать в таком приятном и для нас, и для школы мероприятии, как поздравление с Новым годом. Эти встречи дают возможность окружить детей теплом и заботой, создать атмосферу праздника, подарить надежду и веру в сказку", - сказал Владимир Сизов.

В пресс-службе отметили, что для организаций "Белнефтехима" уже стало доброй традицией участие в новогодней инициативе. Причем это не единственная благотворительная акция концерна. Через свои организации поддержка оказывается и другим учебным и спортивным заведениям.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-