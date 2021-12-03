Съезд Белорусского союза офицеров прошел сегодня в онлайн-формате

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. XI съезд общественного объединения "Белорусский союз офицеров" прошел сегодня впервые в режиме видео-конференц-связи. Члены Республиканского совета БСО находились в Военной академии Республики Беларусь, представители региональных организаций БСО работали в своих областных и Минском городском военкоматах, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

В работе съезда принял участие министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин. В своем выступлении глава военного ведомства ознакомил делегатов съезда с военно-политической обстановкой, сложившейся вокруг Беларуси. Он указал основные направления, на которых БСО необходимо сосредоточить свою деятельность.

Виктор Хренин подчеркнул, что в лице Белорусского союза офицеров видит надежного помощника в решении целого спектра задач по обеспечению военной безопасности государства и в первую очередь воспитания у граждан чувства патриотизма и готовности каждого к защите национальных интересов.

Делегаты съезда заслушали доклад председателя Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" генерал-майора запаса Сергея Бобрикова. Он рассказал о работе организации за отчетный период, поведал о решаемых проблемах и направлениях развития.-0-

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