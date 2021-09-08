Съезд Евразийской аритмологической ассоциации пройдет 16-17 сентября в Минске

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй съезд Евразийской аритмологической ассоциации и VIII Cъезд кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси пройдет в Минске 16-17 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Мероприятия пройдут на базе Белорусского государственного медицинского университета. В форуме примут участие специалисты из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Литвы, Канады, Аргентины и других стран.

В ходе пленарного заседания прозвучат доклады докторов медицинских наук из Беларуси, России и Украины по современной тактике лечения фибрилляции предсердий, стратификации риска и профилактике внезапной сердечной смерти, повышению эффективности лечения хронической сердечной недостаточности, в том числе хирургическому лечению, тактике защиты органов-мишеней в период пандемии COVID-19. Также пройдет конкурс молодых ученых имени академика Г.И.Сидоренко "Вперед к познаниям, молодежь!".

Программа съезда будет посвящена обсуждению важнейших достижений медицинской науки, новым технологиям, инновациям в области здравоохранения и предполагает проведение симпозиумов по ряду направлений.

Организаторы мероприятия - Евразийская аритмологическая ассоциация, Министерство здравоохранения Беларуси, Республиканский научно-практический центр "Кардиология", Белорусский государственный медицинский университет.-0-