9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одно из крупнейших медицинских событий Евразии - V Съезд Евразийской ассоциации терапевтов - пройдет 16-17 мая в Минске. Такая информация размещена на сайте Белорусского государственного медицинского университета, который станет площадкой для его проведения, сообщает БЕЛТА.

Планируется участие более 60 экспертов. Ученые, врачи, медицинские специалисты стран СНГ и Европы представят свежий взгляд на проблемы терапии, кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, ревматологии, дифференциального диагноза. Ключевой станет тема "Коморбидный пациент, стратегия и тактика терапевтического подхода".

Научная программа съезда подготовлена с использованием современных образовательных методик и включает в себя скоростную сессию с возможностью прямого общения с лекторами, пленарное заседание, симпозиумы, панельную дискуссию, лекции и мастер-классы. Кроме того, пройдет тематическая выставка.

Съезд организован при поддержке Совета по сотрудничеству в области здравоохранения стран СНГ, Министерства здравоохранения Беларуси, кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ.-0-