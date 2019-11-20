СК Беларуси и American Express будут обмениваться данными о киберпреступлениях

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси и компания American Express подписали протокол о сотрудничестве, в котором в числе прочего заявляется о намерении обмениваться информацией о преступлениях против информбезопасности. Документ подписан первым заместителем председателя СК Алексеем Волковым и вице-президентом службы безопасности American Express Брайаном Мерфи, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в центральном аппарате Следственного комитета проходят совместные мероприятия с представителями международных платежных систем American Express, Visa International, Mastercard, международной торговой криптовалютной платформы Paxful, а также белорусской площадки Currency.com. "Давно налаженное сотрудничество выходит на более продуктивный уровень", - отметил Алексей Волков на встрече с представителями компаний. "Безусловно, государственно-частное партнерство в сфере противодействия киберугрозам является очень важным. Поэтому мы действительно очень ценим приглашение на данное мероприятие и думаем, что оно будет достаточно продуктивным", - сказал Брайан Мерфи.
Как подчеркнул Алексей Волков, Следственный комитет начал взаимодействовать с криптовалютными платформами с момента их создания в Беларуси. "Ранее мы начали активное сотрудничество в том числе с различными платежными системами, и это не первая встреча с представителями American Express. Проговаривали различные пути взаимодействия, обмена информацией, разрабатывали под них правовую основу. И результатом всего этого стало сегодняшнее подписание протокола о сотрудничестве, - сказал первый заместитель председателя СК. - В первую очередь это даст возможность оперативного обмена информацией, начиная с фактов выявления несанкционированных транзакций. И думаю, что мы когда-то выйдем на тот уровень взаимодействия, который нам позволит получать более конфиденциальную информацию, чтобы иметь возможность оперативно выявлять киберпреступников".
Сегодня также пройдет обучающий семинар для следователей, на котором будут обсуждены механизмы и возможности взаимодействия с международными платежными системами при раскрытии и расследовании киберпреступлений.-0-
Фото Максима Гучека