СК Беларуси и American Express будут обмениваться данными о киберпреступлениях

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси и компания American Express подписали протокол о сотрудничестве, в котором в числе прочего заявляется о намерении обмениваться информацией о преступлениях против информбезопасности. Документ подписан первым заместителем председателя СК Алексеем Волковым и вице-президентом службы безопасности American Express Брайаном Мерфи, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Сегодня в центральном аппарате Следственного комитета проходят совместные мероприятия с представителями международных платежных систем American Express, Visa International, Mastercard, международной торговой криптовалютной платформы Paxful, а также белорусской площадки Currency.com. "Давно налаженное сотрудничество выходит на более продуктивный уровень", - отметил Алексей Волков на встрече с представителями компаний. "Безусловно, государственно-частное партнерство в сфере противодействия киберугрозам является очень важным. Поэтому мы действительно очень ценим приглашение на данное мероприятие и думаем, что оно будет достаточно продуктивным", - сказал Брайан Мерфи.

Брайан Мерфи

Как подчеркнул Алексей Волков, Следственный комитет начал взаимодействовать с криптовалютными платформами с момента их создания в Беларуси. "Ранее мы начали активное сотрудничество в том числе с различными платежными системами, и это не первая встреча с представителями American Express. Проговаривали различные пути взаимодействия, обмена информацией, разрабатывали под них правовую основу. И результатом всего этого стало сегодняшнее подписание протокола о сотрудничестве, - сказал первый заместитель председателя СК. - В первую очередь это даст возможность оперативного обмена информацией, начиная с фактов выявления несанкционированных транзакций. И думаю, что мы когда-то выйдем на тот уровень взаимодействия, который нам позволит получать более конфиденциальную информацию, чтобы иметь возможность оперативно выявлять киберпреступников".

Алексей Волков

Сегодня также пройдет обучающий семинар для следователей, на котором будут обсуждены механизмы и возможности взаимодействия с международными платежными системами при раскрытии и расследовании киберпреступлений.-0-

Фото Максима Гучека