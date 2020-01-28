СК Беларуси и американские службы активизируют сотрудничество при расследовании уголовных дел

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном аппарате Следственного комитета Беларуси 21-23 января проводились совместные мероприятия с представителями Федерального бюро расследований и Налоговой службы США. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

Во время рабочих совещаний обсуждены результаты исполнения просьб об оказании правовой помощи, вопросы обмена информацией при расследовании уголовных дел. Белорусскими следователями и их американскими коллегами изучены сведения, имеющиеся в распоряжении обеих сторон и представляющие ценность при раскрытии преступлений в сфере высоких технологий.

Сотрудничество двух сторон уже неоднократно приводило к значимым результатам: установлению лиц, причастных к совершению киберпреступлений, и их привлечению к уголовной ответственности. Например, в ноябре 2019 года сообщалось, что в результате обмена информацией между Следственным комитетом Беларуси и ФБР США была установлена причастность к совершению киберпреступлений 28-летнего жителя Гродно. Расследование уголовного дела продолжается, правоохранители Беларуси и США не прекращают обмен информацией.

В настоящее время сотрудники Налоговой службы США выявили преступную сеть, причастную к незаконному возврату налогов на общую сумму более $50 млн. К ней имеют отношение несколько жителей постсоветских стран, с которыми контактировал один из обвиняемых по уголовным делам, находящимся в производстве Следственного комитета Беларуси. Во время взаимодействия белорусскими следователями проведен допрос обвиняемого в присутствии представителей ФБР и Налоговой службы США.

По результатам совместных мероприятий сформирован план действий при расследовании уголовных дел, по которым обе стороны осуществляют сбор информации, являющейся основой доказательственной базы.-0-