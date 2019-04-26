СК Беларуси и ФБР будут вместе расследовать уголовные дела против информбезопасности

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси и ФБР будут сотрудничать при расследовании уголовных дел против информационной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

На днях в рамках ранее достигнутых договоренностей состоялся очередной визит сотрудников ФБР США в Следственный комитет Беларуси. Проведены встречи, на которых обсуждались вопросы международного сотрудничества по противодействию новым вызовам и угрозам в информационном пространстве.

Речь шла о двухстороннем сотрудничестве при расследовании ряда уголовных дел, находящихся в производстве управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления Следственного комитета Беларуси. По одному из уголовных дел по обстоятельствам использования вредоносного программного обеспечения, а также хищения денежных средств со счетов американских компаний на общую сумму более $1,3 млн правоохранители двух стран обменялись мнениями относительно получения дополнительных доказательств.

Совместными усилиями американских и белорусских правоохранителей планируется провести мероприятия и процессуальные действия, в результате которых установить всех участников международной преступной группы. Некоторые участники группы, к слову, уже привлечены к уголовной ответственности за совершенные ими преступления на территории Беларуси и отбывают назначенное им судом наказание, связанное с лишением свободы.

Во время визита в полном объеме также исполнена просьба об оказании правовой помощи, поступившая из компетентного учреждения юстиции США. Предоставленные белорусскими следователями сведения позволят американским коллегам продолжить дальнейшую работу по установлению интересующих обстоятельств совершения этого и иных преступлений против информационной безопасности.

Данный визит является демонстрацией эффективного и конструктивного сотрудничества и взаимодействия правоохранителей двух стран в рамках подписанного в январе прошлого года в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне председателем Следственного комитета Беларуси Иваном Носкевичем и заместителем директора ФБР США Полом Эббейтом меморандума о взаимопонимании.-0-