СК: десятая часть уголовных дел в Минске в январе-феврале - о массовых беспорядках

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди уголовных дел, возбужденных с начала этого года в Минске, десятую часть составляют дела о массовых беспорядках. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала массовых несанкционированных акций в столице с августа прошлого года возбуждено 935 уголовных дел, которые непосредственно связаны с массовыми беспорядками в городе. В суд переданы дела в отношении 221 обвиняемого. Только за два месяца текущего года среди всех уголовных дел 10% - дела о массовых беспорядках", - сказал Сергей Паско.

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